Bakan Uraloğlu'ndan Gebze'deki çökme olayıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze'de çöken binanın metro inşaatıyla ilgili olduğu iddialarına yanıt verdi. İnceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, kamuoyuna bilgi paylaşımında bulunmadıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze'de çöken binaya ilişkin, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bir bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze'de çöken evin metro inşaatı ile ilgili olduğu iddialarına ilişkin konuştu. Uraloğlu, konuya ilişkin iddiaları ve önyargıları doğru bulmadığını belirterek, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı. Biz de başlattık, bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek, gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" ifadelerini kullandı.

"Süreci çok yakından takip ediyoruz"

Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Belli riskler var, çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu. Elbette deprem riskleri söz konusu ve elbette öyle bir metro inşaatının olması, bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekir biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
