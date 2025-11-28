Bakan Uraloğlu'ndan Dijital Güvenlik Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli yer alabilmelerini sağlamak için yapılabilecekleri ele aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı. Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin getirilecek düzenlemelerle giderileceğinin sinyalini veren Bakan Uraloğlu, çocukları dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

"Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz"

Siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik" dedi. - ANKARA