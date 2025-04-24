Bakan Uraloğlu'ndan Deprem Açıklaması: Ulaşımda Sorun Yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası ulaşım altyapısında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve iletişimde sorun olmadığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremde otoyol, demir yolu, hava yolunda sıkıntı yaşamadık. İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi. Depremde kapsama sorunu yaşanmadı. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika