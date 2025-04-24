Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de
Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan: Bu tarihten önce olmaz

Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan

Bakan Uraloğlu'ndan Deprem Açıklaması: Ulaşımda Sorun Yok

Bakan Uraloğlu'ndan Deprem Açıklaması: Ulaşımda Sorun Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası ulaşım altyapısında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve iletişimde sorun olmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremde otoyol, demir yolu, hava yolunda sıkıntı yaşamadık. İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi. Depremde kapsama sorunu yaşanmadı. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.