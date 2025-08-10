Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir Depremi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deki depreme ilişkin, "İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA