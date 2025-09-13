Haberler

Bakan Uraloğlu, Munzur Gözeleri'ni Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, Munzur Gözeleri'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti ve alandaki işletmecilerle sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Uraloğlu, Pertek ilçesinde katıldığı açılış töreninin ardından, helikopterle Ovacık ilçesine geçti.

Burada Munzur Gözeleri'ni ziyaret eden Uraloğlu, alandaki stantları gezerek işletmecilerle sohbet etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle çıra yakıp dua etti.

Ziyarette Uraloğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile AK Parti İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.