Bakan Uraloğlu: "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum; çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "KARAKURT"'un tanıtım ve araç dağıtım törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, Kanal İstanbul ile ilgili soru üzerine yapılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamalarda bulunuyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir-Nakkaş Otoyolu projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Altta Kanal İstanbul yapılacak gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum; çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız hem de Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda doğru kredi, finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Genel anlamda bunun ÇED süreci var, bütün kurumlardan alınmış görüşleri var. Biz vatandaşın görüşünü de dinledik zaten, tüm kurumlara da görüş sorduk" ifadelerini kullandı.

"Ben küçük meselelerle uğraşmıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da miting yaptığı alanın ışıklarının kendisinin talimatıyla kapatıldığı iddialarına ilişkin de Uraloğlu, "Sahanın ışıklarının kapatılma talimatını verdiğimi Sayın Özel'den duymuş oldum. Ben küçük meselelerle uğraşmıyorum. Oradaki miting nerede yapıldı? Bizim aydınlatmalar onu etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Dediğim gibi sadece arkadaşlarım bana böyle bir yaklaşımı olduğu noktasını iletince bilgi sahibi oldum. Yoksa takip ettiğim konu değildir" diye konuştu.