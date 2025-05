Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmedik

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi (KARAKURT) Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremi hatırlatarak, Türkiye'nin ulaşım ve altyapısının depreme hazır olduğunu kanıtladığını söyledi. Uraloğlu, olası afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak, bir sevenin, bir ailenin umudunu yeniden yeşertmek için KARAKURT ekiplerini kurduklarını söyleyerek, "KARAKURT aslında bir ekipten ziyade Karayolları'nın 17 bölge müdürlüğünde, her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusudur. Ekiplerimizin her biri asgari olarak 18'i asil, 9'u yedek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor. Her biri, afet anında, afetzedelerin aranması ve kurtarılması için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve akredite edilmiş birer umut neferidir. Bu ekipler, afetlerin ilk anlarında, zamanla yarışarak, bir hayat kurtarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen gönüllülerden oluşuyor. KARAKURT'lar, Karayolları'nın 75 yıllık saha deneyimini, disiplinini ve millet sevgisini afet yönetimine taşıyan bir köprüdür. Bu ekipler, olağan zamanlarda da durmaksızın çalışacak. Eğitimlerle, tatbikatlarla ve AFAD ile iş birliği içinde, her an hazır olacaklar. Kırıcı, kesici aletlerden jeneratörlere, özel tasarlanmış konteyner depolardan kişisel donanımlara kadar tüm ekipmanlar, KARAKURT'ların hızını ve etkinliğini artırmak için titizlikle hazırlandı. Bugün burada dağıttığımız araçlar da bu kahramanların afet bölgelerine bir an önce ulaşmasını sağlayacak, onların cesaretine arkadaş olacaktır" diye konuştu.

'KARAKURTLAR, MİLLETİMİZİN EN ZOR ANLARINDA SAHADA OLACAK'

Bakan Uraloğlu, bu ekiplerin Karayolları'nın alın teriyle yoğrulmuş bir vefa öyküsü olduğunu aktararak, "KARAKURT ekiplerimiz, milletimizin en zor anlarında, 'devletimiz burada, yanımızda' dedirtmek için sahada olacaklar. Elbette her zaman dua ediyoruz ki yüce Rabb'imiz afetlerle ülkemizi sınamasın, vatanımızı esirgesin ama olası bir afette ekiplerimiz; bir annenin evladına kavuşmasına, bir babanın ailesine sarılmasına, bir çocuğun yeniden gülümsemesine vesile olacaklar inşallah. KARAKURT'lar, 17 bölgede, 459 gönüllüyle Türkiye'nin dört bir yanında umudun ve cesaretin simgesi olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından KARAKURT personeli ile sohbet ederek, arama kurtarma araçlarını inceledi.

'KANAL İSTANBUL'U KESİNLİKLE YAPACAĞIZ'

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "Tabii ilgili kurumlarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, değerli bakanımız başta olmak üzere biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belirli açıklamalarda bulunuyoruz. Biz tabii Cumhurbaşkanımızla da ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O alt da Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum; çok net bir irademiz var, Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız; bu konuyu istişare ediyoruz, hem bakanımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, ondan vazgeçmiş değiliz. Genel anlamda bunun test süreci var, bunun bütün kurumlardan alınmış görüşleri var. Dolayısıyla biz vatandaşımızın görüşünü dinledik. Zaten bütün kurumlara da görüş sorduk ve oradan gelen bilgileri değerlendirdik ve onları da projenin içine derç ettik. Dolayısıyla burada yeni bir tartışma söz konusu değildir. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsunuz. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz, tartışılmasını da doğru bulmuyoruz ama Kanal İstanbul'dan da asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

'VALİLİKTEN İZİN ALDIKLARI HER EYLEM, HER GÖSTERİ BİZİM İÇİN DEMOKRATİKTİR'

Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İstanbul Başakşehir'deki mitingde kullandığı, 'Bu meydanı dün akşam bize kapatmaya kalkan, ışıkları söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı; 'Devlet demir yolları treni geçti, selamladı meydanı' bu da sana kapak olsun' ifadelerinin hatırlatılması üzerine de "Orada sahanın ışıklarının kapatılması talimatını benim verdiğimi Sayın Özel'den duymuş oldum. Ben küçük meselelerle uğraşmıyorum. Yani oradaki miting nerede yapıldı, bizim aydınlatmalar onu etkiliyor, etkilemiyor; sadece arkadaşlarım bana böyle bir yaklaşımı olduğu noktasını iletince ben bilgi sahibi oldum. Net olarak budur. Yoksa takip ettiğim bir konu değildir. Ama bizim oradaki arkadaşımızın selamlaması; yeşil ikaz uyarıları, ışıkları görünce arkadaşımız da bir demir yolundan geçme refleksiyle bir önlem, uyarma anlamında onu şey yapmış, sirenini çalmış ve muhtemelen bir tehlikeye karşı olabilecek bir olumsuzluğun önüne geçme refleksiyle tam da görevini yaptı. Onun haricinde hani tutup da oradaki yapılan mitingde yok ışıklar kapandı, yok tren bizi selamladı, ben üzülüyorum. Yani bunlarla mı uğraşılması lazım? Buyursun yapsınlar. Valilikten izin aldıkları her eylem her gösteri bizim için demokratiktir. O anlamda farklı bir yorumumuz ve yaklaşımımız da olmaz" dedi.