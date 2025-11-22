Bakan Uraloğlu: İstanbul'daki Kullanıcı Verileri Yurt Dışına Sızdırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 4,7 milyon kullanıcının bilgileri var. Bu bilgilerde bütün kişisel bilgiler var. İletişim bilgilerinden, T.C. kimlik numarasına, mail adresine, ev adresine, iş adresine bütün bilgileri var. Aynı zamanda konum bilgisini de paylaştığı için bütün gününü, hayatını nerede geçirdiğinin bilgileri var. Dolayısıyla sizin özeliniz neredeyse ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlar kapsamında memleketi Trabzon'a geldi. Bakan Uraloğlu, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bölge belediye başkanları katıldı.

'48 SAATTE HIZLI TRENLERLE BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ DOLAŞMA İMKANI NASİP OLACAK'

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 950 kilometreyi geçtiğini kaydederek, "Bölünmüş yol uzunluğu 29 bin 950 kilometreyi geçti, sene sonunda 30 bin kilometreye ulaşacağız. Önümüzdeki aylarda 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız. Ülkemizi 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu yaparak yüksek hızlı demir yolu ağları ile tanıştırdık. Önümüzdeki aylarda 225 kilometre hızlı giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız. İnşallah 2028 yılında 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı, 17 bin 500 kilometreye çıkartacağız. 2053 yılında da 28 bin 500 kilometreye çıkartacağız. 2053'e kim sağ kim selamet diye bir yaklaşım olabiliyor. Tabii ben Rabbimden kendi adıma 2053'ü bana görmeyi nasip etsin diye niyaz ediyorum. Hep beraber inşallah. 48 saatte hızlı trenlerle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanına inşallah nasip olacağız" dedi.

'KAVGA DEĞİL, HİZMET ODAKLI OLDUK'

Bakan Uraloğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, ' İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını tespitine yönelik, "Biz ideoloji değil, insanı merkeze koyduk. Kavga değil, hizmet odaklı olduk. Rant değil, proje odaklı olduk. Laf değil, gerçekten icraat odaklı olduk. Ama maalesef ülkede muhalefet yapma adına olanlar, bunun tam tersinden hareket etmişlerdir. Şikayet eden kendileri, itirafçı olan kendileri. İç kavga eden kendileri. Adli makamlar elbette takip ediyor. Benim bakanlığımı ilgilendiren bir tarafını huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. Bakın, İstanbul'un kişisel verileriyle ilgili bir soruşturmanın bir parçasından bahsedeceğim. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 4,7 milyon kullanıcının bilgileri var. Bu bilgilerde bütün kişisel bilgiler var. İletişim bilgilerinden, T.C. kimlik numarasına, mail adresine, ev adresine, iş adresine bütün bilgileri var. Aynı zamanda konum bilgisini de paylaştığı için bütün gününü, hayatını nerede geçirdiğinin bilgileri var. Dolayısıyla sizin özeliniz neredeyse ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır. Bunun en masum mazereti, seçimlere yönelik insanlara ulaşma mazeretidir" diye konuştu.

SEÇİM YORUMU

Bakan Uraloğlu, "Kim Abdulkadir Uraloğlu, kimdir bu? AK Parti'lidir. Tamam; onun önüne biz hangi reklamları nerede, nasıl çıkarırsak onu etkiler; kendimize oy verdiririz. Bu en masum olanıdır. Ama istikbali bilgiler dahil hepsi hep beraberinde yurt dışına çıkarılmıştır. İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeye teslim edeceğiz? Allah'ın izniyle etmeyeceğiz. Biz bu ülkeye hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. İnancımız, gayretimiz, sadakatimiz ile yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almadan 2029'u konuşmamızın bir anlamı yok. 2027 mi olur, 2028 mi olur seçimi; Allah'ın izniyle inşallah beraberce alacağız. Bu ülkeye bütün ekiplerimizle beraber, bütün dava arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.