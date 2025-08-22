Bakan Uraloğlu Iğdır'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada Vali Ercan Turan ile kentteki projeler hakkında görüşen Uraloğlu, şeref defterini imzaladı ve hediyeler aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır Valiliği ve AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak için geldiği Iğdır'da Vali Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, daha sonra Turan'ın makamına geçerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turan, burada Uraloğlu'na kilim ve "Kafkas bebeği" hediye etti.

Daha sonra AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na geçen Uraloğlu, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Politika
