Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA DÜZENLENEN 'TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI' TOPLANTISINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, terörün bölgeye büyük zarar verdiğini ifade ederek, "AK Parti ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, doğanın ve kültürün hazinesi, Tunceli'de sizlerle bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin şahsında Mazgirt'e, Nazımiye'ye, Ovacık'a, Pertek'e, Pülümür'e, Hozat'a, Çemişgezek'e gönülden selamlarımı gönderiyorum. Tunceli'nin her bir evladını, her bir yüreğini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü Türkiye'yiz. Hepimiz bu vatanın asli sahibiyiz. Farklılıklarımız elbette bizim zenginliğimizdir. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına rıza göstermeyiz. Geçmişte yaşanan acılar, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Büyük bedeller ödedik. Maalesef uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu güzel toprakların potansiyeli zincire vuruldu. Gençlerimizin hayalleri çalındı. Yatırımın ve refahın önü kesildi. Ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, hepimize büyük zararlar verdi" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE KARANLIK DEFTERİ KAPATIYORUZ'

Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akınının başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ancak bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonumuzla bu karanlık defteri kapatıyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Örneğin Gabar Dağı'nda petrol üretiyoruz. Aynı şekilde terörün bitmesiyle, Tunceli'nin de gerçek potansiyeli ortaya çıktı. Tunceli'nin dağlarında artık terörün değil barışın, huzurun ve kalkınmanın yükseldiğini izliyoruz. Terörün gölgesi kalktıkça, Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akını başladı. Munzur Vadisi'nin uluslararası rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Keban Baraj Gölü'nün maviliği, Pertek'in Selçuklu mirası, Hozat'ın tarihi dokusu, Çemişgezek'in doğal güzellikleri ve Ovacık'ın eko- turizm altyapısı ile Tunceli, adeta bir turizm cennetine dönüştü. Tunceli'nin turizmde bir dünya markası olması için çalışmalarımız hız kazandı. İnşallah 2026'da Tunceli'yi Birleşmiş Milletler'in En İyi Turizm Köyü listesine ve Cittaslow (sakin şehir) ağına dahil etmek için de kararlı adımlar atıyoruz" diye konuştu.

'YOLLARI KISALTTIK, SEYAHAT SÜRELERİNİ DÜŞÜRDÜK, GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTIRDIK'

Tunceli'nin Türkiye Yüzyılı vizyonun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Tunceli'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 19 milyar 494 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı (BSK) yolu yoktu, 58 kilometre BSK kaplamalı yol ile Tuncelilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tunceli Şehir Geçişi, Elazığ - Bingöl Ayrımı- Tunceli Yolu, Çemişgezek Geçişi ve Pertek Çevre Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. İnşallah yarın, Pertek- Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek- Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek- Feribot İskelesi ayrım-(Hozat-Pertek) ayrım İl Yolu projelerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Yarın tabii ki açılış törenlerini gerçekleştirirken daha detaylı anlatacağım ama bu üç projemizle Tunceli'nin ulaşım altyapısını modernize ettik, doğa ve kültür turizmini destekledik, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladık. Yolları kısalttık, seyahat sürelerini düşürdük, güvenliği ve konforu artırdık" dedi.

'PERTEK KÖPRÜSÜ'NÜ, MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK TASARLIYORUZ'

Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı sağlayacak olan Pertek Köprüsü'nün mühendislik harikası olarak tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Pertek Köprüsünü, toplam 1840 metre uzunluğa ve 1080 metre ana açıklığa sahip, özel nitelikli bir mühendislik harikası olarak tasarlıyoruz. Köprü geçişi, Elazığ tarafında 1012 metre ve Pertek tarafında 1502 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 354 metre uzunluğa ulaşacak. Bu ölçekteki bir proje, bölgenin ulaşım altyapısına yalnızca işlevsellik değil, aynı zamanda estetik ve modern bir görünüm de kazandıracak. Pertek Köprüsü projesini hayata geçirdiğimizde Keban Baraj Gölü'nün fiziki olarak ayırdığı Elazığ- Tunceli hattında 78 kilometre uzunluğunda kesintisiz karayolu bağlantısı kuracağız. Böylece Malatya- Elazığ- Tunceli- Erzincan aksında ulaşım daha hızlı, konforlu ve güvenli hale gelecek. Bu proje, bölgenin kuzey- güney bağlantılarında ulaşım sürelerini kısaltarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak. Pertek Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, bölge halkının uzun yıllardır özlemle beklediği kesintisiz karayolu bağlantısı hayata geçecek, ulaşım süreleri kısalacak ve konfor artışı sağlanacak. Türkiye Yüzyılı, sadece büyük şehirlerin değil, Tunceli'nin, Mazgirt'in, Ovacık'ın, Pertek'in, Hozat'ın, Çemişgezek'in kalkındığı bir çağın adıdır. Terörün gölgesinden kurtulan Tunceli, turizmiyle, ulaşım altyapısıyla, kültürel zenginlikleriyle parlıyor. Biz de bu yolda, teşkilatlarımızla, milletimizle omuz omuza yürüyoruz. Birlikte, Tunceli'yi ve Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız."

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,