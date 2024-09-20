Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Valisi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

'TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapaklı'daki toplu açılış töreninin ardından il merkezine geçerek Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti teşkilatında konuşan Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. Rakamlarını sizlere dökebilirim. Bölünmüş yollarından, havaalanlarına kadar. 32 havalimanı yaptık. İlimizdeki havalimanıyla ilgili dertlerimiz var. Onu da biliyorum. İl başkanım ve milletvekilim, 'Uçak seferlerini artırabilir miyiz' dedi, o da gündemimizde bizim. 32 havalimanı dile kolay gerçekten yani yaklaşık 24 bin 25 bin kilometre bölünmüş yol yapmak. 2 bin kilometre otoyol yapmak, bunların hepsi elbette çok kıymetli. Ben muhatabım olan yabancı misafirlerimize ya da gittiğimiz ülkelerde söylediğim bu rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Hele Türkiye gibi büyüklükte olan bir ülke için çünkü bizden çok daha azını bekliyorlar. Bizim bu kadar yapacağımıza ihtimal vermiyorlar. Çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'ELBETTE EKONOMİ İLE SIKINTILAR VAR'

Seçim sonuçları ve hizmetlerin içselleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Artık vatandaşımız o kadar kabullendi ki zaten o devletin görevi. Hele hele 30 yaşın altındaki kardeşlerimiz bu nimetlerle doğdu. O zaten devletin görevi, o zaman zaten devlet görevini yaptı, bunu öne sürerek benden oy istemesinin anlamı yok diyerek, yaklaşımlar gösteriyor. O zaman iş neye geliyor? O zaman vatandaşımıza dokunmaya, onun gönlüne hitap etmeye geliyor. Elbette ekonomi ile ilgili sıkıntılar var. Onların etkileyenleri var. Yani dar gelir grubunda sıkıntılar var. Elbette bunlar var. Ama bunlar birinci derecede dediğim gibi gerçekten bizim vatandaşımızın gönlüne girebilmek, bakın siz sahada çalıştınız. Allah razı olsun. Gayret, hizmet ettiniz. İstediğimiz sonucu alabildiğimiz, alamadığımız yerler oldu. Ama asla yılmayacağız, asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI ALGIYA KESİNLİKLE İNANMAYALIM'

CHP'nin algı oluşturmaya çalıştığını ileri süren Bakan Uraloğlu, "Bazen şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Siz sahadasınız, şimdi askerlik yapan kardeşlerim bilir erken terhis çıkacak der. Kendisi çıkarır sonra dolaşır kendisine gelir kendiside inanır. Şimdi burada da CHP'nin tam olarak yaptığı bu. AK Parti'nin son dönemidir dedikodusunu çıkarıyorlar, ondan sonra kendileri inanıyorlar. Biz asla inanmıyoruz, inanmayacağız. Bunlara bu ülkeyi gerçekten, tamam biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz, insan olarak seviyoruz. Bırakalım bir kenara Recep Tayyip Erdoğan'ın yarısı kadar, bırakın çeyreği kadar liderlik olma özelliği varsa birisinde tamam onu da deneyelim. Ama yok böyle birisi yok, onun için biz asla bunların oluşturmaya çalıştıkları algıya hiç birimiz kesinlikle inanmayalım. Biz yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hizmetlerimizi önümüzde 4 senelik seçimsiz bir süreç var. Eksiklerimiz nelerdir? Biz kamu tarafından bu eksikliklerimizi giderirken, hep beraber insanımızın, kardeşimizin, önce kendi ailemizden başlayarak, apartmanımızdan, akrabamızdan, mahallemizden, ilçemizden, ilimizden köyümüzden başlayarak hep bütün insanların bu anlamda gönlüne girmemiz gerekir" diye konuştu.

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,