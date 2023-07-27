Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yaptığı ziyaretlerin ardından Van'a geçti.

Bakan Uraloğlu Hakkari'den ayrıldı

HAKKARİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yaptığı ziyaretlerin ardından Van'a geçti.

Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli ışık görme törenine katıldıktan sonra Hakkari il merkezine geldi. Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, valilik konferans salonunda yapılan il koordinasyon toplantısına katıldı.

AK Parti İl Teşkilatını da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, parti binası önünde AK Parti Başkan yardımcıları Mehmet Yoldaş ve Naif Karaman ve AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan tarafından çiçeklerle karşılandı. AK Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş ve AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Hakkari'deki sorun ve sıkıntıları dile getirerek, alternatif bir yolun yapılması konusunda talepte bulundular.

Bakan Uraloğlu ise talepleri not aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, yaklaşan yerel seçimlerde Hakkari Belediyesini de almak için parti teşkilatının çok çalışmasını istedi. Hakkari'deki ilçe ve belde başkanlarının AK Partili olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, Hakkari merkez belediyesinin de mutlaka kazanılmasını isteyerek, partililerden söz vermelerini istedi. Bakan Uraloğlu, Vali ve belediye Başkanı İdris Akbıyık ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı da ziyaret ettikten sonra Başkale-Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılmak üzere kentten ayrıldı.