Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun havacılık sektörünün öncülerinden Nuri Demirağ'ın memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı tamamlanan Divriği Hava Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Törene; Bakan Uraloğlu ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Divriği Hava Kampüsü'nün yapımına katkı sağlayan iş insanı Aslan Küçükemre ile davetliler katıldı.

HAVALİMANI SAYISI 58 ÇIKTI

Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın mirasıyla gökyüzüne uzanan Divriği Hava Kampüsü'nün açılış töreninde katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Bakan Uraloğlu, "Zaman, çağımızın en değerli hazinesi. Hızla akan yaşamın ritminde ulaşım artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu. Havacılık ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü. Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik çok şükür. 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı da açarak 58'e çıkardık" dedi.

'4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE ULAŞIYORUZ'

Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Yine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı da 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz ama sınırlarımız Güney Amerika'dan- Avustralya'ya çok daha ötelere ulaşıyor. Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık. Şu anda 175 olan anlaşma sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. 193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'HAVA KAMPÜSLERİ, AFET YÖNETİMİDE STRATEJİK DEĞERE DE SAHİP'

Havacılığın, yalnızca ticari uçuşlar ya da uluslararası bağlantılarla sınırlı bir alan olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bu alan, yediden yetmişe herkesin hayallerini gökyüzüne taşıyan, tutkuyla şekillenen bir yaşam biçimi. Amatör ve sportif havacılık, bu sektörün ruhunu ateşleyen, gençlerimizin ufkunu genişleten ve geleceğin havacılarını yetiştiren bir mihenk taşıdır. İşte bu nedenle, hava kampüslerimizle amatör ve sportif havacılıkta Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturduk. Antalya'dan Tekirdağ'a, Eskişehir'den Samsun'a, Konya'dan Sakarya'ya, Çanakkale'den Muş'a, Denizli'den Ardahan'a ve İzmir'e 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle amatör ve sportif havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz. Bugün bu sayıyı Divriği Hava Kampüsü'nün açılışıyla 14'e, hava kampüsü bulunan il sayımızı ise 12'ye yükseltiyoruz. Bu, aynı zamanda; havacılık tutkusunu Anadolu'nun dört bir yanına taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde; Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'da planladığımız yeni hava kampüsleriyle, hava kampüsü vizyonumuzu adım adım ileri taşıyacağız. Bu vizyon, sadece vatandaşlarımızın hayallerini değil; ülkemizin güvenliğini ve kriz yönetim kapasitesini de gökyüzüne taşımakta. Çünkü hava kampüslerimiz, afet yönetimi açısından da stratejik değere de sahip. Bu alanlar; deprem sonrasında hızlı müdahale, sel felaketlerinde mahsur kalan köylere acil gıda ve ilaç ulaştırması, orman yangınlarında havadan söndürme ekiplerinin koordinasyonu, arama-kurtarma timlerinin dakikalar içinde bölgeye intikali gibi kritik senaryolarda hayat kurtaran altyapılar da olacak. Bu yönüyle hava kampüsleri; ülkemizin sivil havacılık kapasitesini güçlendirmenin ötesinde, kriz anlarında altın değerinde bir hızlı müdahale ağı oluşturuyor. Biliyoruz ki bir doğal afet olduğunda her dakika hatta her saniye bir hayat demek. Bu nedenle deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz."

'NURİ DEMİRAĞ BİZE İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK'

Divriği Hava Kampüsü'nün Divriğili, sanayici Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş hali olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil; aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir. Divriği'ye kazandırdığı bu havaalanı, onun memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesidir. Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor; Nuri Demirağ'ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek" dedi.

'BİR MEDENİYETİN YENİ SEMBOLÜ OLACAK'

Kampüsün teknik bilgileri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Divriği Hava Kampüsü 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton pisti, 8 adet park alanıyla; azami kalkış ağırlığı 5700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandı. Görerek Uçuş Kuralları (VFR) kapsamında pilot sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu kampüs, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim alanı olarak hizmet sunacak. Bu kampüs, sadece bir pist ya da uçuş alanı değil; aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak. Divriği Hava Kampüsü, yalnızca bir altyapı projesi değil; bu kadim ilçenin tarihine, kültürüne ve geleceğine adanmış bir mirastır. Burası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde parlayan Ulu Camii ve Darüşşifası'nın gölgesinde, Çaltı Çayı'nın serin sularıyla kucaklaşan, tarihi mahallelerinin otantik dokusunu taşıyan bir medeniyetin yeni sembolü olacak. Bu kampüs, gençlerimizin hayallerini gökyüzüne taşıyacak, Divriği'nin yöresel lezzetleriyle ruhları ısıtan misafirperverliğini havacılık tutkunlarıyla buluşturacak ve bu güzel ilçemizi turizmin, kültürün ve havacılığın merkezi haline getirecek. Gökyüzüne uzanan bu kapı, Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızını daha da ışıldatacaktır" diye konuştu. Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri tarafından Divriği Hava Kampüsü'nün açılışı yapıldı.