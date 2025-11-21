Bakan Uraloğlu: Ekonomik büyümenin birinci şartı, güçlü bir ulaşım altyapısıdır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birinci şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Olmazsa olmazdır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni' ile 'Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak 'İnegöl Giriş Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, "Bugün Bursa'mıza iki büyük müjdeyle geldik. Öğleden sonra şehrimizin kalbine, Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek Hızlı Tren Garımıza nefes aldıracak bağlantı yollarının temelini yine kardeşlerimizle beraber atacağız. Ama önce burada İnegöl'ün giriş kapısında, ülkemizin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini, daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu hale getirmenin gururunu beraberce yaşıyoruz. Yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birinci şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Olmazsa olmazdır. Kara yolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kara yolları gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarları olarak, hayati bir fonksiyonu da üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıllık dönem içerisinde kara yollarında adeta yeni bir çağın kapılarını da açtık" ifadelerini kullandı.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUMUZU 30 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

AK Parti'nin seçim vaatlerinden birinin 15 bin kilometre yol olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bunu 2 katına çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2002 yılında 6 bin 101 kilometre yolumuz vardı. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bunu tam 5 katı artırarak, bugün 29 bin 947 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlamış olduk. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı, Bursa'mızın da içerisinde olduğu iller de başta olmak üzere 3 bin 796 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yani sıcak asfalt yollarımızın uzunluğunu 8 bin 591 kilometreden, 31 bin 527 kilometreye çıkardık. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Nereden nereye'. Gerçekten biz de bütün ekiplerimizle, milletvekillerimizle, il yönetimimizle, valiliklerimizle beraber çok şükür hayata geçirdik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri, köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu da 30 bin kilometrenin eşiğine getirdik. Sadece birkaç adım kaldı. Sene sonuna kadar inşallah 30 bin kilometreye çıkaracağız. Cumhurbaşkanımız AK Parti'mizin seçim vaatlerinden 15 bin kilometre bölünmüş yol koymuştu, ilk etapta. ve insanlar şunu demişti; 'Türkiye'de bu bölünmüş yolları nereye yapacaksınız?' Bakın biz 15 bin kilometreyi bitirdik. Onun üzerine 8 bin daha, 9 bin daha yaptık. ve şimdi 30 bin kilometrelere çıkarmış oluyoruz çok şükür. Dile kolay. 30 bin kilometre, Bursa'dan yola çıksanız, dünyanın çevresini, dörtte üçünü artık çevreliyorsunuz yaklaşık. Yani dünyanın 40 bin kilometre, 30 bin kilometreyle dörtte üçü kadar bölünmüş yol yaptık. Şöyle de yaklaşabiliriz. Bursa'dan Çin'in Şanghay şehrine, yani büyük okyanusun kıyılarına kadar, yaklaşık üç kez ulaşabilecek bir mesafe demektir. Yani bir gidiyorsunuz, dönüyorsunuz sonra bir daha gidiyorsunuz. Bu kadar yol yapmış olduk. İnşallah bu yıl bitmeden 30 bin kilometreye yaklaşmış, yakalamış olacağız. Sadece birkaç kilometremiz kalmış oldu."

Bakan Uraloğlu, Bursa'nın sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki potansiyeliyle, Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif bir role sahip olduğunu söyledi. Şehrin ekonomik ve sosyal dinamizminin yanı sıra gelişmiş kara yolu ağıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu'yu birbirine bağlaması bakımından da önemli bölgesel ve transit trafik yükü taşıdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ben burada sayılardan, rakamlardan bahsediyorum ama aslında bahsettiklerim sadece rakamlar değil, bir destanın çok büyük bir parçasıdır. İnegöl Giriş Kavşağı da bu destanın yeni bir adımıdır, yeni bir satırıdır. Bu satır İnegöl'ün sanayicisine, çiftçisine, esnafına, işçisine 'Siz üretmeye devam edin. Biz sizin yolunuzu açmaya devam edeceğiz'in mesajıdır. Bursa tarihiyle, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisidir. İnegöl ise lokomotifin en güçlü motorlarından biri. Mobilya sektöründe dünya markası olmuş, her yıl milyonlarca dolar ihracat yapan, alın teriyle, emekle büyüyen bir ticaret merkezi. Belediye Başkanımız söyledi, 160 ülke. Gerçekten, tebrik ediyorum. İşte bu büyük üretim gücünün, bu bereketli emeğin dünyaya açılan kapısı da güvenli, hızlı ve kesintisiz yollarla olmalıdır elbette" diye konuştu.

'İNEGÖL GİRİŞ KAVŞAĞININ TOPLAM UZUNLUĞU 1,1 KİLOMETRE'

Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun, bölgedeki ulaşım ağının kilit güzergahlarından biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnegöl Giriş Kavşağımızı 152 metre uzunluğunda altı açıklıklı farklı seviyeli köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun en kritik noktasında yükseldi. İnegöl'ümüzün girişinde her gün ortalama gidiş dönüş yaklaşık 60 bin araç giriş çıkış yapıyor ve bunların neredeyse beşte biri yani 10 binin üzerindeki ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran TIR'larımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. İnegöl Giriş Kavşağı, artık şehir merkezine giriş çıkış yapan araçlarımızla, transit geçen ağır taşıtlarımızı birbirinden tamamen ayırmış durumda. Trafik yoğunluğunu azaltarak, daha akıcı bir akış sağlamış olduk bu vesileyle."

'YILLIK 1 MİLYAR 250 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

İnegöl Giriş Kavşağı ile hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Gerçekten bu rakamları, sadece bir rakam olarak değerlendirmeyelim. Bakın buraya yaptığımız yatırımı 1 yıldan daha az sürede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Ne kadar doğru iş yaptığımızın belgesidir verdiğim rakamlar. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak, hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk Yeşil Bursa'mız için" ifadelerini kullandı.

'106 KİLOMETRELİK HATTA HİÇ SİNYALİZE KAVŞAK KALMADI'

Bakan Uraloğlu, projeyle trafik akışının rahatlatıldığını, yolun yatay ve düşey standardıyla ulaşım güvenliğinin artırıldığını vurgulayarak, "Bu kavşakla Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahımızda artık tek bir sinyalizasyonlu kavşak kalmamıştır. 106 kilometrelik bu hat tamamen yüksek standartlı hızlı, konforlu, kesintisiz bir yol haline gelmiştir. Bir nevi otoyol standartlarına yükseltilmiştir. İnegöl'ümüzün sanayici, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol aynı zamanda Ankara'dan, İç Anadolu'dan, Doğu'dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı, İnegöl'ümüze ve Yeşil Bursa'mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacaktır. Biz size üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın diyoruz, siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz diyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz. İnegöl Giriş Kavşağı işte bu sözün tam da karşılığı yapılmış olan bir nişanedir" diye konuştu.

'2026 YILINDA BURSA'YA YHT İLE SEYAHAT EDECEĞİZ'

Temeli atılacak Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları'nın ise Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek Hızlı Tren Garına erişim imkanı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza Yüksek Hızlı Trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini, inşallah Ankara'dan, İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz. Hani, 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur' diyoruz ya. Onun için hani bazı muhalif kardeşlerimiz de onların haklı eleştirileri başımızın üzerinde yeri vardır ama bu anlamda onların da eleştirdiği o konuları biz inşallah hayata geçirmiş olacağız" dedi.

