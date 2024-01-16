Ulaştırma Bakanı: Yapay Zeka, 4. Sanayi Devrimini Kaçırmayacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her şeyin birbiriyle iletişim halinde olacağı bağlantılı dünyanın yakıtı veri, motoru yapay zeka, yolları mobil iletişim şebekeleri olacaktır. 3 sanayi devrimini kaçırdık, 4'üncüsünü kaçırmaya niyetimiz yok" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'da Bilgili Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi' programına katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diledi. Uraloğlu, Türk milletinin, 85 milyonun güven ve huzur içinde yaşaması için gözlerini kırpmadan şehit olan askerlere minnet borcu olduğunu belirterek, "Bu borcu daha çok çalışarak, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokarak ödeyebiliriz. Şahsen güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle savunma sanayi, teknoloji, bilişim ve akademi alanında yapılan çalışmaları birbirinden ayırt etmiyorum. Ülkemizin her alanda ileriye gitmesi, bizim için asırlık hayallerimizin sembolü olan kızıl elmamız ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize daha da yaklaşmak anlamını taşımaktadır" dedi.

'YAPAY ZEKANIN BU YIL 250 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR'

İlk sanayi devriminden içinde bulunulan dördüncü sanayi devrimine varıncaya kadar iş yapma ve üretme felsefesinden araçları kullanma pratiklerine kadar birçok alanda büyük bir değişim yaşandığını kaydeden Uraloğlu, "Bugün üretim-tüketim dengesini sağlamak isteyen tüm sektörler nesnelerin internetini, kuantum bilgisayarları, bulut bilişimi, makineler arası iletişimi, blok zincir uygulamalarını ve bugünkü zirvemizin teması olan yapay zeka teknolojilerini konuşmaktadır. Yapay zeka teknolojileri, bir insanın yapabileceği birçok görevin daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Sağlıkta; tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde, ulaşımda; sürücüsüz araç teknolojilerinde, ekonomide; finans sektöründeki müşteri hizmetleri ve dolandırıcılık tespiti konularında, hukukta, tarımda, eğitimde, mimaride neredeyse hayatımızın her safhasında kullanılıyor. Yapay zeka teknolojilerinin dünya genelindeki ekonomik büyüklüğünün bu yıl 250 milyar doları aşması, 2030 yılında ise 1,8 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor" diye konuştu.

'KENDİ YAZILIMLARIMIZLA SAYISIZ SİBER SALDIRIYI ENGELLEDİK'

Yapay zekanın aynı zamanda büyük riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, yapay zeka projelerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için güçlü bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Maalesef yapay zekaların sunduğu imkanlar, kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. Geçtiğimiz hafta Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan rahmetli Zeki Müren'in sesinin yapay zeka yardımıyla yeni bir parçayı seslendirmesi için kullanılmasına şahit olduk. Yine geçtiğimiz yıl yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanımızın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişi oldu. Ama failleri süratle tespit edildi ve yakalandı. Demek istediğim, bu yeni teknoloji beraberinde çok büyük riskleri de getirmektedir. İşte bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dijital alanda güvenliğini sağlamaya odaklandık. Siber güvenlik konusunda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurarak, siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Gururla altını çizmek istiyorum ki tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 'Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule' gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı engelledik" dedi.

'193 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE, 47'NCİ SIRADADIR'

Bu alanda hızlı adım atan ülkelerin de gelecekte rekabette öne çıkacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yapılan araştırmalara göre; bilişim alanında çalışanların yüzde 54'ü, veri mühendislerinin yüzde 35'i, veri güvenliği uzmanlarının yüzde 26'sı yapay zekadan yararlanmaktadır. Pazar payının her geçen gün arttığı bu teknoloji için ülkeler de teknoloji yarışı içerisindedir. Her şeyin birbiriyle iletişim halinde olacağı bağlantılı dünyanın yakıtı veri, motoru yapay zeka, yolları mobil iletişim şebekeleri olacaktır. 3 sanayi devrimini kaçırdık, 4'üncüsünü kaçırmaya niyetimiz yok. Özel sektördeki ve kamudaki tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Oxford Insight'ın 2023 yılında hükümetlerin kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımı açısından ne kadar hazır olduğunu ortaya koymak amacıyla yayımlamış olduğu 'Hükümet Yapay Zeka Endeksi' raporuna göre; 193 ülke arasında Türkiye, 47'nci sıradadır. Güney ve Orta Asya ülkeleri arasındaki sıralamada ise 2'nci sıradadır" diye konuştu.

'GİRİŞİMLERİN YÜZDE 18,5'İ YAPAY ZEKA KULLANIYOR'

Türkiye'de de yapay zeka teknolojisine ilişkin girişimlerin hızla arttığını kaydeden Uraloğlu, "TÜİK 2023 verilerine göre, ülkemizde 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'inin yapay zeka teknolojilerini kullandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü, belirlediği beş alanda Yapay Zeka Ekosistem 2023 Çağrısı'nda bulunmuştur. Bu kapsamda 17 proje destek almıştır" dedi. Dünyada üretilen, kopyalanan ve tüketilen verinin büyük bir hızla arttığına dikkat çeken Uraloğlu, "2010 yılında 2 Zetabyte, 2020'de 64 Zetabyte olan veri hacminin 2025'te 181 Zetabyte'a ulaşacağı öngörülmektedir. Sadece 15 yılda veri neredeyse 90 kat artmış olacaktır. 2028 yılında bu sektörün de dünya çapında 69 milyar dolar büyüklüğe erişmesi beklenmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Yükseöğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar himayelerinde Ulaştırma ve Altypaı Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Uraloğlu, imza töreni sonrası zirveye katılan öğrencilerle bir araya geldi.