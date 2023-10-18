Bakan Uraloğlu: "Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız" dedi.

Türksat A.Ş. ve sektör liderlerinin katılımıyla yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği ve 2 gün sürecek olan "Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı", ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Çalıştayda uzay teknolojilerinin geleceği, fırsatlar, tehdit ve zorluklar, sektör liderlerinin bir araya geldiği oturum ve panellerde tartışılacak. Söz konusu oturumlarda yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin

paylaşımına zemin hazırlanarak tartışmak suretiyle farkındalığın artırılması ve muhtemel iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız"

Türkiye'nin uydu alanındaki gelişmelerinden bahseden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız" diye konuştu.

"Hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız"

Çalıştayın sektörün geleceği açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu çalıştay ile uydu teknolojileri alanında ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceğinin tartışıldığı, akademi, özel sektör ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağladık. Çalıştayın çıktılarının uydu ve uzay sektörümüzün geleceğinin şekillenmesi adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığımız da yakın yörünge ile küp uydu alanlarında bu çalıştayımızda 'destekleyen kuruluş' olarak yer almaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız. Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı olmadığı kanaatindeyim. Bu düşüncelerle bu güzide etkinliği tertip eden Türksat'ın tüm yönetici ve çalışanlarına ve çalıştayımıza katılımlarınız için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz adına kayıtlı 23 uydunun 11 tanesi ülkemizde üretilmiş gözlem, haberleşme ve deneysel uydulardır"

Çalıştayda Türkiye'nin geleceğine imza atacak, uzay çalışmalarına yeni bir vizyon sunacak, bütün sektör paydaşlarının ufkunu açacak fikirler ortaya koyacaklarını söyleyen Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Toker, "Ülkemiz adına kayıtlı 23 uydunun 11 tanesi ülkemizde üretilmiş gözlem, haberleşme ve deneysel uydulardır. Türksat olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirdiğimiz ve 2013 yılında uzaya gönderdiğimiz Türksat 3USAT uydusu ile bundan 10 yıl önce küp uydu geliştirme çalışmalarında da yer aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kuşku yok ki ülkemizin uydu teknolojileri geliştirme alanında geldiği en ileri nokta Türksat 6A uydusudur. 2014 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başlatılan projede artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere üç farklı uydunun üretilip test edilerek doğrulandığı bu uzun süreç inşallah 2024 yılı Mart ayında sona erecek ve Türksat 6A uydusu fırlatma merkezine gönderilmeye hazır hale gelecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA