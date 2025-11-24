Bakan Uraloğlu: Deniz Ticaretinin Güvenliği Artık Daha Kritik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "IMO, kuruluşundan bugüne uluslararası deniz taşımacılığında emniyetin, güvenliğin ve deniz çevresinin korunmasının temel güvencesi olmuştur. Türkiye olarak, bu alanlarda uluslararası işbirliğini güçlendirmeye ve IMO'nun çalışmalarına katkımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da düzenlenen Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Uraloğlu, deniz ticaretinin güvenliği, sera gazı emisyonun azaltılması dijitalleşme ve deniz emniyeti ve güvenliği için geliştirilen stratejilere değindi. Uraloğlu, denizlerin, sadece ticaret yolları değil; ortak geleceğin de taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Denizcilik sektörünün geleceği ise dijital dönüşümle şekilleniyor. Teknoloji ve otomasyonun getirdiği fırsatları, deniz emniyeti, güvenliği ve çevrenin korunması ile birlikte değerlendirmeliyiz. Yine bu konuda da kapsayıcı ve aşamalı bir planlama ile daha fazla ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'DENİZ TİCARETİNİN GÜVENLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA KRİTİK'

Son yıllarda, dünya deniz taşımacılığının, jeopolitik gelişmelerin, tedarik zinciri kırılmalarının ve bölgesel istikrarsızlıkların etkisini doğrudan yaşadığını belirten Uraloğlu, "Krizlerin en yoğun yaşandığı bölgelerin deniz yolları üzerinde olması, deniz ticaretinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Keza, kritik su yollarının karşı karşıya kaldığı tehditler ve zorluklar sonucunda ticaret rotalarındaki yön değişikliğiyle seyir mesafeleri de artmıştır. Bu artış enerji maliyetleri ve karbon ayak izinde de artışa neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Bakan Uraloğlu, "Deniz ve okyanuslarımızın, barış, refah ve iş birliği alanı olarak kalması için hep birlikte daha fazla gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. IMO'nun ve biz üye ülkelerin ortak sorumluluğudur. IMO'nun, 2023'te kabul edilen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni stratejisini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye emisyon azaltımı hedefini güçlü biçimde desteklemektedir, ancak buna yönelik bölgesel önlemler yerine IMO çerçevesi altında küresel çözümleri ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

