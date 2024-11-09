Bakan Uraloğlu: Deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı amaçlıyoruz (2)

'ÜLKEMİZE GÖRÜLMEMİŞ ESERLER KAZANDIRDIK'

Ak Parti'nin Bursa'nın İznik İlçe Teşkilatı'nın Olağan Kongresi, bugün düğün salonunda partililerin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman ile Ahmet Kılınç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Uraloğlu, "6 gün önce AK Parti'mizin iktidara gelişinin 22'nci yıl dönümünü kutlamış olduk. 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen genel seçim; umudun, icraatın ve geleceğin adı olan AK Parti'nin millete hizmet yolculuğundaki dönüm noktasıdır. 3 Kasım 2002 kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladıdır. AK Parti olarak bu süreç içinde 22 yıl boyunca daha önce hiç verilmeyen hizmetlerle vatandaşımızı buluşturduk, ülkemize görülmemiş eserler kazandırdık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin geleceği için çalışmayı sürdürerek, milletimize hizmetkar olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'İSRAİL ZALİMLİĞİN HESABINI ER YA DA GEÇ VERECEK'

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı da hatırlatan Uraloğlu, "Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ki; İsrail hukuk tanımazlığının, zalimliğinin hesabını er ya da geç tüm dünyanın gözü önünde verecektir. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÜLKENİN YILDIZINI HEP BİRLİKTE PARLATACAĞIZ'

AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği projelerden bahseden Bakan Uraloğlu, "Hamdolsun ülkemizde huzur ve istikrar, hepimizin eseri. Milletimizin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetler hepimizin eseri. Yolu olmayan yerlere yol ulaşmışsa, yine bu hepimizin eseri. Bölünmüş yollar yaptık, havalimanları yaptık, Ülkemizi YHT ile tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı kendimiz üreterek uzaya başarıyla fırlattık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu, Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi gibi mega projeleri hayal olmaktan çıkarıp, gerçeğe dönüştürdüysek, bunların hepsini sizlerin azmiyle, özverisiyle ve çabalarıyla gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra 'Türkiye Yüzyılı'nı bu güzel ülkenin yıldızını hep birlikte parlatacağız" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 195 KİLOMETREDEN 602 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Bursa'ya yaptığı yatırımlardan da bahseden Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tarihi İpek Yolu'nun son durağı, Doğu ile Batı dünyasını buluşturan, medeniyetin ipek şehri Bursa'da 2002 yılından bu yana; Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 230 milyar lira harcadık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Balıkesir Yolu gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. Bugün itibarıyla 20 milyar liralık proje bedeliyle 23 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere eylül ayı içerisinde İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 km uzunluğundaki İznik Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirmiştik. İznik Çevre Yolu sayesinde transit trafiği şehir dışına aldık. Böylece İznik şehir merkezinde hem şehir içi hem de transit trafiğe hizmet veren mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu rahatlattık. Daha önce şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilebilen yol birkaç dakikada geçilebiliyor" diye konuştu.

'EN GEÇ 2026 YILINDA HIZLI TRENİ BURSA'YA GETİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, "Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modelleriyle birlikte geliştiriyoruz. Ankara-Bursa hızlı tren hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı inşa ediyoruz. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. En geç 2026 yılında Bursa'ya hızlı treni getireceğiz. Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Bursa Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi metrosunda da saatte 80 kilometre işletme hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var. 3 tane yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız. Sefer sayılarını arttırmış olacağız" dedi. Uraloğlu, kongrenin ardından dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İznikli gazeteci Şenol Poyraz'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa),