Haberler

Bakan Uraloğlu, Kendi Kullandığı Araçla Dallıkavak Tüneli'nden Geçti

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nde çalışmalar hakkında bilgi alarak, kendi kullandığı kamyonetle tünelden geçti. Bakan, tünelin trafik güvenliğine katkı sağlayacağını ve kış şartlarında avantaj sunacağını açıkladı.

1) BAKAN URALOĞLU, KENDİ KULLANDIĞI ARAÇLA DALLIKAVAK TÜNELİ'NDEN GEÇTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aziziye ilçesi sınırlarındaki Dallıkavak Tüneli'nde incelemede bulundu. Projeyle ilgili bilgi aldıktan sonra işçilerle görüşen Bakan Uraloğlu, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok'un bindiği kamyoneti kullanarak Dallıkavak Tüneli'nden geçti. İnşaatın sürdüğü tüneli baştan başa geçen, tünelin 2 bin 349 metre rakımlı geçidi baypas edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"3 bin 105 metre uzunluğundaki tünel Dallıkavak Geçidi'ni baypas ederken hem trafik güvenliğini sağlamış, hem de kar-buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak. Tünelin içerisinden biz geçtik. Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı. Kış şartları şu an müsaade ediyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimizin kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı. Ancak tünelde bazen öngörmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadı ama bizi birazcık daha ileriye attı. İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız. Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok engel kalmamış olacak ve burası 196 kilometreyle Erzurum'u en kısa yol olan Ovit Geçişi ile, Kırık Geçişi ile, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye bağlamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
