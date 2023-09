Bakan Uraloğlu: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren projeleri incelemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılanan Bakan Uraloğlu, Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, kentte düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım tutarı yaklaşık 4 trilyon 173 milyar lira. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometrelerden 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 26 olan havalimanı sayısını 57'ye yükselttik. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, havalimanları, velhasıl saymakla bitmeyecek nice eser. Üstelik bunların yapımı onlarca yıl da sürmedi" dedi.

'RİZE'DE ULAŞIM VE ALTYAPIYA 75 MİLYAR LİRA HARCADIK'

Bölgeye kazandırılan yatırımları aktaran Bakan Uraloğlu, "İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir. Bu kapsamda son 21 yılda, Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 milyar lira harcadık. 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı, biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 191 kilometreye ulaştık. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. Ardeşen-Ayder Yolu için ihale süreci başlamıştı. 36,7 kilometrelik yolumuzun da ihalesini bu ay içerisinde tamamlayıp en kısa zamanda imalatlara başlayacağız. İyidere-İkizdere-Ovit Yolu'nun ikmal halesini de yaptık. İyidere-İkizdere arasındaki 37 kilometrelik kısmı da bitiyoruz" diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TOPLAM 8 BİN 630 UÇUŞ

Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin veriler paylaşan Bakan Uraloğlu, "Dünyanın, deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl mayıs ayında hizmete açtık. Rize-Artvin Havalimanı'mız dünyadaki 5'inci havalimanı oldu. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binasıyla bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize-Artvin Havalimanı'nda, açıldığı tarihten günümüze kadar, genel toplamda yaklaşık 8 bin 630 iniş-kalkış trafiği olmuştur, 1 milyon 200 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Yıl sonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize-Artvin Havalimanı'mızdan faydalanacağını öngörüyoruz. Rizeli hemşehrilerimiz istedi, Rize-İzmir uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer 18 Eylül'de yapılacaktır. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada 2 sefere çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

PİST BAŞINA DA ILS SİSTEMİ KURULUYOR

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Burada havalimanımızla ilgili bir şeye daha değinmek istiyorum. Havalimanımızda hakim pist başına hizmet edecek şekilde aletli iniş sistemi olan bir ILS sistemi vardı. Şimdi pistin diğer başına da bir ILS sistemi kurulmasının fayda sağlayacağını değerlendirerek ön çalışmaları yaptık ve tedarik sürecini başlattık. Her havalimanının kendine has bir dinamiği ve özelliği var. Her havalimanımız, 'Hava seyrüsefer emniyetinin sağlanması' ilkesi gereği ve uluslararası kurallar doğrultusunda tasarlanarak, inşa ediliyor. Herkes emin olsun ki biz tüm havalimanlarımızda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini en üst düzeyde tutarak hiçbir harcamadan kaçınmıyoruz. Gerekli görüldüğü takdirde de ilgili kurumlarımızla değerlendirmeleri yaparak atılması gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kulandı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını, "Biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bakanlık olarak Rize için planladığımız her bir projemizin, bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat arttıracağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözün verdiysek yaptık, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz" diyerek tamamladı.