Bakan Uraloğlu: Bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yıl temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenine katıldı.

'THY İLE ÇOK KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİ YÜRÜTTÜK'

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hava yolu taşımacılığının turizm alanında ne denli önemli olduğunu sürekli vurguladık ve bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar aldık, adımlar attık. Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttük. Hava yolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanı'nın bugün geldiği konuma bakmak yeterlidir. Yine Antalya, Çukurova ve içinde bulunduğumuz Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda hava yolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe katettiğimizi açıkça görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE ULAŞIMDA ADETA ÇAĞ ATLAMIŞTIR'

Türkiye'nin ulaşımda adeta çağ atladığını söyleyen Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır. Bu doğrultuda hava yolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, her bölgemize ve her vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir. Bütün bunların da ötesinde Türkiye, uluslararası hava yolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken, ulaştırmada altyapının her şeyin temelini teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımızdan baktığınızda, turizm tesislerimizden kültür varlıklarımıza uzanan bir alanda altyapının sürdürülebilirlik, koruma, kaliteli hizmet ve konfor demek olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

'ULAŞIM VE ALTYAPI HİZMETLERİ, MİLLETİMİZİN YAŞAM KALİTESİDİR'

Turizm altyapı yatırım projelerine ilişkin bilgi veren Ersoy, "Ülkemize gelen misafirlerin konaklama tesislerinden çıkıp gerek şehir hayatına dahil olmasını gerekse ören yerlerimizi, müzelerimizi, tarihi alanlarımızı gezmesini istiyorsak sağlıklı bir altyapı sağlamak durumundayız. 2002-2024 yılları arasında sadece Trabzon'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine günümüz fiyatlarıyla tam 528 milyon lira destek vermiş bulunuyoruz. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırmanın ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine, aziz milletimizin refahına mümkün olan en büyük katkıyı yapmanın gayretindeyiz. Ancak ulaşım ve altyapıdaki hizmetlerin öncelikli hedefi her zaman milletimizin konforu, milletimizin yaşam kalitesidir" ifadelerini kullandı.

'ULAŞIM VE ALTYAPI BİR ÜLKENİN VARLIĞININ TEMİNATIDIR'

Projelerde emek verenlere teşekkür eden Bakan Ersoy, ulaşım ve altyapının bir ülkenin varlığının teminatı olduğunu belirterek, "Ulaştırma ve altyapının sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ne denli önemli olduğunun bilinmesi, bu noktada farkındalığın artması önemli. Bu farkındalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın omuzladığı muazzam yükü ve sorumluluğu anlamamızı sağlayacaktır. Öyle ki, ulaşım ve altyapı bir ülkenin varlığının teminatıdır. Bugün dünyada yaşanan farklı gelişmelere baktığınızda kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığının; bunları işlevsel kılan altyapının sadece şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlamadığını, bunun ötesinde ülkemizi ve milletimizi güvenle geleceğe bağladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

URALOĞLU: TRABZON'A 1 MİLYON 319 BİN 299 ZİYARETÇİ GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Trabzon Havalimanı'nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldığını aktardı. Bakan Uraloğlu "Gördüğünüz üzere gerçekten burada Trabzon'umuzun büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanımız var. 2024 yılının ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 14 bin 886 uçak trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladı. Havalimanımızdan; Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı hava yolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. Bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde'ye hem de Riyad'a Trabzon'dan direkt seyahat etmek mümkün oldu. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi" diye konuştu.

'ÇOK RAHAT BİR COĞRAFYADA DEĞİLİZ'

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'mızın gücüne güç katacak yeni hizmet binalarımız ve bağlantı yolumuzla sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir başarıya daha imza attık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yapılarımızın yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar yapılması gerekiyordu. Biliyoruz ki, Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışıyoruz. Bakın, burada havalimanımız biraz daha doğuya doğru kaydırılamıyor. Çünkü biraz ileri gittiğiniz zaman yaklaşık 50-60 metrelere varan derinlikler var. Batıya doğru geldiğimizde ise liman var. Özetle çok rahat bir coğrafyada değiliz" ifadelerini kullandı.

'KUZEYE TAMAMEN YENİ BİR PİST YAPILMASI GEREKİYOR'

Projelerinde Trabzonspor Tesisleri'ni koruyacaklarını ifade eden Uraloğlu, "Mevcut yerde pistin uzatılması değil, oradaki Trabzonspor Tesisleri'ni de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist yapılması ve terminalinin yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak projemizi bunun üzerine yoğunlaştırdık. İlerleyen zamanlarda sahada bir tespit yaparak, ilgili taraflar ile konuşarak projeyi netleştirip yapılması gereken rötuşları yapıp yolumuza devam edeceğiz. Projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız" dedi.

'HAVAALANLARININ İŞLEVİ GİDEREK ARTIYOR'

Hava yolu ile ulaşımın her geçen gün artarak tercih edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Hiç şüphesiz gökyüzü, insanın sınırlarını zorlayarak yeni ufuklara açıldığı, cesaretin ve azmin kanatlandığı ve hız faktörünün hayatımıza daha çok girdiği bir alan. Toplumlar artık hayatlarını daha çok zaman kazanmak için 'hız' odaklı yaşam biçimine göre düzenleniyor. Bu bağlamda da havaalanlarının işlevi giderek artıyor. Hava yolu ile ulaşım her geçen gün artarak tercih ediliyor. Bu kapsamda Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz, 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip" diye konuştu.

'230 MİLYON ÜSTÜNDE YOLCU TAŞIYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ'

Türkiye'de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını duyuran Bakan Uraloğlu, "'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası yapılan duanın ardından kurdele kesilerek, havalimanındaki yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binası hizmete açıldı.