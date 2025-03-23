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Bakan Uraloğlu Batman'da AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Batman'da AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Partililerin taleplerini dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında çiçeklerle karşılandı. Ziyaret sırasında İl Başkanı Hüseyin Şansi, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Batman'da devam eden projeler, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Partililerin talep ve önerilerini dinleyen Uraloğlu, kentin kalkınması için çalışmaların süreceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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