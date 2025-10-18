Bakan Uraloğlu: 'Antalya'nın kalbine giden yolları açarken sevgi, hizmet ve kararlılıkla bu güzel şehri geleceğe taşıyacağız'

Antalya'da Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışı yapıldı. Açılış için Antalya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kepezüstü Kavşağı'nda sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak dur-kalk olmadan kesintisiz trafik akışı sağladık. Günlük 95 bin 500 aracın geçtiği bu noktada bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırdık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya gelerek Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Antalya'ya her zaman "eser ve hizmet" anlayışıyla geldiklerini belirterek, "Bu projeler sadece birer ulaşım yatırımı değil, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir" dedi .

"Antalya'ya her zaman eserle geldik"

Bakan Uraloğlu, Antalya'ya daha önce de önemli ulaşım projeleri kazandırdıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "En son geldiğimizde Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini atmış, yat turizminin yeni merkezi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirmiştik. Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz. Bugün de bu güzel şehre Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışını yapmak için geldik. Buradaki törenimizin ardından Elmalı'ya geçerek Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını yapacak, Avlanbeli-Finike kesiminin de temelini atacağız."

"Antalya'nın potansiyelini güçlendirmek için çalışıyoruz"

Antalya'nın sadece turizmiyle değil, tarımı ve ticaretiyle de Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir' vizyonuyla Antalya'nın bu eşsiz potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 241 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı. Antalya Batı Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Demirkapı Tüneli ve Antalya Havalimanı'nın kapasite artışı gibi çok sayıda dev projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Antalya'nın artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da ulaşım ağında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi .

"Kasım 2024'te başlayan çalışmalar bugün tamamlandı"

Kent içi trafiği rahatlatacak dört önemli kavşağın yapımına Kasım 2024'te başladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bugün bu projelerden ikisini tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi. Uraloğlu, "Antalya Havalimanı ile Antalya'nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapımına Kasım 2024'te başlamıştık. Bugün bunlardan Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarımızın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dur-kalk olmadan kesintisiz trafik akışı"

Kepezüstü Kavşağı'nın Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında 332 metre uzunluğunda köprüsüyle inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Sanayi Kavşağı'nın ise şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan 360 metrelik aks üzerinde tamamlandığını şöyle ifade etti: "Kepezüstü Kavşağı'nda sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak dur-kalk olmadan kesintisiz trafik akışı sağladık. Günlük 95 bin 500 aracın geçtiği bu noktada bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırdık. Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı ise günlük 58 bin 500 araç geçişiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yükünü rahatlattı."

"Antalya'nın doğasını da koruyacağız"

Projelerin sadece ulaşımı değil çevreyi de olumlu etkilediğini söyleyen Uraloğlu, Kepezüstü ve Sanayi Kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yılda toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon salınımının da 638 ton azaltılacağını belirtti.

"Kavşaklar sadece ulaşım projesi değil, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir. Antalya'nın kalbine giden yolları açarken bizler de sevgi, hizmet ve kararlılıkla bu güzel şehri geleceğe taşıyacağız" diyen Uraloğlu, projelerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Ersoy: "Bu yatırımlar Antalya'nın turizmdeki gücünü artıracak"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Antalya'nın ulaşım altyapısını güçlendiren projelerin şehir ekonomisi ve turizmi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, "Bugün, Antalya'mızın ulaşım altyapısına değer katacak, şehir içi trafiğini rahatlatacak, yaşam kalitesini yükseltecek Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Modern, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım projelerinin turizm bölgelerine erişimi de daha hızlı ve güvenli hale getireceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Bu da Antalya'nın turizmdeki rekabet gücünü artıracak, şehir ekonomisini güçlendirecek, Antalyalı hemşehrilerimizin refahını artıracaktır" dedi.

Ekim ayını son yılların en iyi turizm sezonlarından biri olarak kapatmayı beklediklerini ifade eden Bakan Ersoy, bu başarının ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla birlikte ülkenin istikrarlı büyümesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Turizmde artık rakamlar çok iyi gidiyor. 1 Ocak'tan Eylül sonuna kadar 14 milyon 91 bin turist giriş yaptı. Ekim ayı verilerde çok iyi gidiyor, inşallah onu da dahil ettiğimiz zaman Antalya rekor bir ziyaretçi sayısıyla yılı kapatmış olacak" diye konuştu. - ANTALYA