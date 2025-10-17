Bakan Uraloğlu, Antalya'da 4 Karayolu Projesinin Açılışını Yapacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın 3 karayolu projesinin açılışını ve bir projenin de temel atma törenini gerçekleştirecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Ekim Cumartesi günü Antalya'da Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları ile Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu kapsamında Elmalı–Avlanbeli arasının resmi açılış törenlerini gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, ayrıca yine Elmalı–Finike Yolu kapsamında inşa edilecek olan Avlanbeli–Finike arasının da temelini atacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Ekim Cumartesi günü Antalya'da 3 karayolu projesinin açılışını ve bir projenin de temel atma törenini gerçekleştirecek. Resmi açılış törenleri gerçekleştirilecek olan Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı'nı Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ile şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında, 332 metre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa ettik. Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'nı ise Antalya şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan aks üzerinde 360 metre uzunluğunda yine aynı standartta tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Her gün ortalama 95 bin 500 araç geçişinin olduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlattık"

Bakan Uraloğlu, her iki projenin de hemzemin kavşak modelinden farklı seviyeli kavşak standardına yükseltildiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı ile; ana aksların kesişim noktasında yer alan ve Antalya Şehir Hastanesine de erişim sağlaması bakımından her gün ortalama 95 bin 500 araç geçişinin olduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlattık. Hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini, devre dışı bırakıp trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık. Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkanı tesis ettiğimiz kavşağımız ile kavşak geçiş süresini 7 dakikadan 1 dakikaya düşürdük."

"Sanayi farklı seviyeli kavşağı ile geçiş süresini 1 dakikaya indirdik"

Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'nda ise günlük ortalama 58 bin 500 araç geçişinin yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Özellikle akşam ve sabah saatlerinde bölgede artan trafik yükünü rahatlattık. Transit geçiş imkanı sağlayarak kavşak geçiş süresini 4 dakikadan 1 dakikaya indirdik. Her iki kavşak bölgesinde de hızlı, kesintisiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım tesis ettik" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu ayrıca, Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşakları ile zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam bir milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirterek, karbon salınımını 638 ton azaltacaklarını bildirdi.

"Elmalı-Finike arasında 60 kilometrelik bölünmüş yol aksı tesis edilecek"

Bakan Uraloğlu, Elmalı-Finike yolu kapsamında da gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Cumartesi günü 7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi'ni ve Avlanbeli'ne kadar uzanan 22 kilometrelik kesimini kapsayan toplam 29 kilometre uzunluğundaki Elmalı-Avlanbeli kesimini hizmete sunacağız Avlanbeli-Finike arasının da 31 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltmek amacıyla temelini atacağız." dedi. Elmalı-Avlanbeli arasındaki 29 kilometrelik kesimi tamamlanan projede; yapım çalışmaları başlatılacak Avlanbeli-Finike kesiminin de bitirilmesiyle Elmalı-Finike arasında 60 kilometrelik bölünmüş yol aksı tesis etmiş olacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Elmalı-Avlanbeli arasının tamamlanmasıyla bu kesimdeki seyahat süresi 26 dakikadan 18 dakikaya indi. Proje ile zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı ise 5 bin 717 ton azaltılacak. Avlanbeli-Finike kesiminin de bitirilmesiyle Elmalı-Finike Yolu'nun tamamında seyahat süresi 53 dakikadan 37 dakikaya inecek, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 8 bin 223 ton azaltılacak." - ANTALYA