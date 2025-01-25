Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Bakan Uraloğlu, AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Uraloğlu, AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız." dedi.

Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, AK Parti Elazığ teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi sunuldu.

Bakan Uraloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, yenilenme süreci olan kongrenin Elazığ'da yeni bir heyecana vesile olacağını belirterek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Elazığ'ın neye ihtiyacı olduğunu bildiklerini, hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Uraloğlu, kentte 33 kilometre olan bölünmüş yolu 365 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

"Sıcak asfaltımız hiç yokmuş, 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönden bölünmüş yollarla bağladık. Ankara, Mersin, Muş, Bingöl, Erzurum ve Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık. Elbette yapacağımız işler var." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü'nün bir mühendislik eseri olduğunu, köprüyü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendilerine yapmak nasip olduğunu anlattı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden, bir diğeri de Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde inşallah bunların da yapımına geçeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Elazığ'ın özel ve kadim bir şehir olduğunu, burada olmanın ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yüreklerinde büyük bir yangın olduğunu belirten Karaaslan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Dün akşam Konya'dan gelen haberle üzüldüklerini anlatan Karaaslan, ekiplerin elinden geleni yaptığını söyledi.

Elazığ'ın depremin acısını yüreğinde yaşamış bir şehir olduğunu kaydeden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bundan 5 yıl önce 24 Ocak günü depremle sarsılmış, o acıyı hala en derinden hisseden bu şehirden bugün yaralarını büyük oranda sarmış, onun dışında geleceğe yönelik önemli adımları, yatırımları, proje haline getirmiş bir şehre dönüşmüş olmanın memnuniyetini duyuyoruz. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adını Türkiye Yüzyılı koydukları süreci hayata geçirdiklerini anlatan Karaaslan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak gayretiyle devam ettirdikleri bu çabayı terörsüz Türkiye diyerek bir nebze daha güçlendireceklerini, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliklerinden aldıkları güçle çözüm ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasının izlendiği kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Şerafettin Yıldırım yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Politika
img

Ahmed Kutucu'nun "Türk mü Alman mı?" sorusuna yanıtı sunucuyu şaşırttı
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.