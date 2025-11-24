Haberler

Bakan Uraloğlu: "Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı"

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında verilen hizmetleri değerlendirdi ve 933 bin 929 kişinin ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında sunulan ulaştırma hizmetlerini değerlendirdi. Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, "Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı" diye konuştu.

"223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti"

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından 8 Mart tarihinde ailelere ve yeni evli çiftlere yönelik indirimlerin hayata geçirildiğini söyleyerek yıl sonuna kadar devam edecek uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması şartıyla geçerli olan bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile seyahat ediyor. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi'ni devreye aldık. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Uygulamanın hizmete alındığı 8 Mart'tan Ekim sonuna kadar yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823, yüzde 50 yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere toplam 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti."

Türk Hava Yolları'na ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandı

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın da Aile Yılı kapsamında yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim kampanyasını 21 Ocak'ta başlattığını hatırlatarak, aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesinin bu kampanyadan faydalanabildiğini ifade etti. Aynı zamanda Uraloğlu, "2025 Ocak-Ekim ayları arasında Türk Hava Yollarına ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandı" açıklamasında bulundu.

Şehirlerarası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalara Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilme imkanı tanıdıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabiliyor" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 17 Mart'ta başlayan yüzde 40'a varan indirim imkanlarından faydalanarak seyahat eden yolcu sayısının 5 bin 377 olarak gerçekleştiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
