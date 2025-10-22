Bakan Uraloğlu: '5G teknolojisi, yüksek hızı, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dijital ekosistemimizi yeniden şekillendirerek her...

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G teknolojisi, yüksek hızı, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dijital ekosistemimizi yeniden şekillendirerek endüstriden eğitime, sağlıktan ulaşıma her alanda yenilikçi çözümler sunacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen '18. Uluslarası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Üstün Hizmet Ödülleri' törenine katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen törende konuşan Bakan Uraloğlu, internet ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bilgiye erişimin kolaylaştığını, fakat siber tehditlerin kapsamını ve karmaşıklığını artırdığını belirtti.

Geçen hafta gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin tarihi bir gelişme olduğunu aktaran Uraloğlu, "İhalemiz, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değerle başlayıp, işletmecilerimizin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu gelir, iletişim altyapı yatırımlarımızı güçlendirecek, Ar-Ge çalışmalarımıza ivme katacak ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak. 5G teknolojisi, yüksek hızı, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dijital ekosistemimizi yeniden şekillendirerek endüstriden eğitime, sağlıktan ulaşıma her alanda yenilikçi çözümler sunacak" açıklamasında bulundu.

"Her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız"

Siber güvenliğin ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğin yapı taşı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bankalardan kritik altyapılara, sağlık sistemlerinden ulaşım ağlarına kadar her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız. 5G ile birlikte artan veri trafiği ve bağlantılı cihaz sayısı, siber güvenlik düzenlemelerinin, veri egemenliğinin ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin önemini daha da artırmaktadır. Daha fazla cihazın ağa bağlanması, siber korsanlar için yeni saldırı yüzeylerinin oluşması demektir. İşte bu nedenle bu yılki konferansımızın teması olan 'Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri' sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de kritik bir platformdur" şeklinde konuştu.

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Bakın, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumları uyardık, onlarla paylaştık. USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik oltalama yöntemiyle. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca yerli ve milli yazılımlarımız 'Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule' ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit ediliyor. Haftalık 104 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM, sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip. İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre 2024 yılında 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlanmış ve engellenmiştir."

Bakan Uraloğlu, 19 Mart'ta Siber Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe aldıklarını da hatırlatarak, "Bu kanun da Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarlarını korumayı, kamu kurumları, özel sektör ve bireyleri siber tehditlere karşı koruma altına almayı, siber güvenlik kapasitesini arttıracak, yerli-milli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecektir. İnternetin hızla gelişen alt yapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, dijital ortamda hukuki düzenlemelerin önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

"16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz"

Çocukların dezenformasyona yetişkinlerden daha fazla maruz kaldığına da değinen Uraloğlu, "Yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza hızla entegre olması, bu riskleri daha da arttırmıştır. Bu nedenle bildiğiniz üzere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de, Bakanlık olarak önerimiz uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek, çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Üstün hizmet ödülleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan tarafından verildi. 2 gün sürecek konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da katılıyor. - ANKARA