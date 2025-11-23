Haberler

Bakan Uraloğlu: 2028'de Demiryolu Ağı 17 Bin 287 Kilometreye Ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağının 2028 hedefinin 17 bin 287 kilometre olduğunu açıkladı. Hızlı trenle bağlı il sayısının 11'den 27'ye çıkacağı ve elektrikli demiryolunun 7 bin 274 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11'den 27 ye çıkarıyoruz. Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. 8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. 2028'de hedef demiryolu ağımızı 17 bin 287 kilometreye ulaştırmak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
