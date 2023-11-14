Bakan Tunç: "Yeni bir anayasa ihtiyacımız olduğu açık"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir anayasa ihtiyacımız olduğu açık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen '10. Yılında Arabuluculuk Programı'na katıldı. Programda konuşan Tunç'un gündeminde yeni Anayasa konusu vardı.

Sempozyum çerçevesinde çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağı vurgusu yapan Tunç, "Bugün '1 sicil numaralı' arabulucunun sicile kaydolduğu gün 14 Kasım. Artık ülkemizde 14 Kasım günü 'Arabulucular Günü' olarak kutlanmaya devam edecek. Bugünkü Sempozyumda; özellikle son dönemde dava Şartı Arabuluculuk olarak sisteme giren, zorunlu arabuluculuk olarak sistemimize giren yeni alanlar tartışılacak. Çok değerli fikirlerin oraya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın başladığını ve bu yüzyılda temel ve hak ve hürriyetlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Tunç, "İkinci yüzyılda vatandaşlarımızın özellikle temel hak ve özgürlüklerinin daha da güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkesinin daha da tahkim edilmesi ve Türkiye'nin her alanda güçlenerek yoluna devam ederken, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda adaletin de yüzyılı olması için önemli hedeflerimiz var" diye konuştu.

"Yeni bir anayasa ihtiyacımız olduğu açık"

Son dönemde gündeme gelen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki gerginliğe değinen Tunç, "Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde burada yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Demokratik, sivil, kuşatıcı, maddeler arasındaki çelişkileri ortadan kaldıracak yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir. Hangi düşünceden olursa olsun yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu hep ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde Cumhuriyet'in ikinci yüz yılını kutladığımız bu dönemde TBMM'nin grubu bulanan partiler ve Meclis dışındaki partilerimiz, sivil toplum kuruluşları, baroların, üniversiteler ve geniş toplum kesimlerinin görüşleri alınarak parlamentoda bir uzlaşmayla yeni bir anayasayı yazmak mecburiyetimiz var. Bu bizim milletimize olan borcumuz" şeklinde konuştu.