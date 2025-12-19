Bakan Tunç: Yasal düzenleme gerekiyorsa, Meclis elbette yapacaktır

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa, bunu Meclis elbette yapacaktır. Ama bunun adı 'barış yasası' olmaz, 'geçiş yasası' da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz? Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili ihtiyaç duyulan 'tasfiye yasaları' söz konusu olacaksa olur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20'nci Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katıldı. Bakan Tunç, denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin, "2005 yılında ceza adalet sistemimize dahil ettiğimiz denetimli serbestlik hizmetlerinde 20 yılı geride bırakıyoruz. Bu vesileyle denetimli serbestlikte 20 yıllık birikimin bütüncül biçimde ele alınacağı sempozyumumuzda sizlerle birlikteyiz. Denetimli serbestliğin 20'nci yılı kapsamında farklı illerimizde bölgesel toplantılar ve sempozyumlar düzenledik, sistemimizin gelişimini değerlendirdik, geleceğe dönük adımlarımızı planladık ve ortak akılla daha güçlü bir yapı için istişarelerde bulunduk. Bugünkü toplantımızda caydırıcılık, suçun önlenmesi, toplumsal onarım ve bireyin yeniden kazanılması başlıklarını; insan, toplum ve sorumluluk ekseninde ele alacağız. Bu kapsamda ceza adaletinde yeni bir yaklaşım ve dil arayışını, denetimli serbestliğin disiplinler arası yapısını, gönüllülük ve toplumsal katılımı, infaz ve rehabilitasyon sürecindeki stratejik rolünü bilimsel birikim ve saha tecrübesiyle birlikte değerlendireceğiz" dedi.

'SANAL BAHİS, GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDEN BİR DURUMA GELDİ'

Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sanal bahis ve kumarla mücadelede devletin tüm kurumlarında büyük bir kararlılık olduğunu söyleyen Tunç, "Bu konuda geçen ay bir genelge de yayınlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında da defalarca ifade etti. Özellikle sanal bahis; teknolojinin gelişmesiyle beraber, internetin yaygınlaşmasıyla beraber, çocuklarımızı, geleceğimizi tehdit eden bir duruma geldi. Aile bütünlüğünü bozan, aileleri çökerten bir noktaya doğru gidiyor. Bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu konu özellikle bütün dünyanın problemi, sadece Türkiye'nin değil. Bu anlamda vatandaşlarımızı korumak, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi korumak bakımından birtakım çalışmalar başlattık. Sanal bahisle ilgili, kumarla ilgili birtakım soruşturmalar da Cumhuriyet başsavcılıklarımızda devam ediyor. Bütün ülke genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarımızda bilişim suçlarıyla ilgili bürolar oluşturuldu. Özellikle ihtisaslaşma bakımından bunu önemli buluyoruz ve bu soruşturmaların daha etkin hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Özellikle ülke gündemindeki sanal bahisle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Hep beraber bu soruşturmaların sonucunu bizler de sizler gibi takip edeceğiz. Tarafsız ve bağımsız yargı burada kim suç işlemişse, kimin kusuru varsa, kimin kastı varsa bunları tespit edecek olan mekanizmalarımız. Cumhuriyet Savcılarımız, mahkemelerimiz; istinafıyla, yüksek yargısıyla adaleti ortaya çıkarmak için çalışan yargı mensuplarımız en doğru kararları vereceklerdir" diye konuştu.

'SİLAH BIRAKMA İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN İZLENİYOR'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Süreci sabote etmeye yönelik, süreci bozmaya yönelik, Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyen çevrelerin maalesef sabotajları, provokasyonları olabilir. Bu provokasyonlara gelmeden sağduyulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Burada terörün feshi hem içte hem dışta terör örgütünün silah bırakması devletimizin ilgili kurumları tarafından izleniyor. Bu izleme süreci komisyona da bilgi olarak aktarılıyor. Bunların hepsi raporda elbette ki yer alacaktır. Silah bırakma sürecinin izlenmesi neticesinde terör örgütünün fesiyle ilgili özellikle fiilen feshedilip edilmediği bu noktada sürecin nereye vardığı, bunlar devletimizin ilgili kurumları tarafından komisyona aktarılan hususlar. Bu çerçevede tabii komisyon, raporlarını hazırlayacaktır. Burada bir 'barış yasası vesaire' demek doğru değil. Burada terör örgütünün feshiyle beraber ortaya çıkacak yasal düzenleme ihtiyaçları, silah bırakmanın kesinleşmesiyle beraber, tasfiye ile ilgili olarak terör örgütünün tasfiyesine yönelik gereken yasalar varsa bunlar hukuk devleti ilkesi içerisinde, hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecek hususlar. Bunlara 'barış yasası' demek doğru değil. Çünkü savaş halinde değildik. Bu ülke 41 yıldan bu yana terörle mücadele etti ve terörün istismar ettiği bütün alanları ortadan kaldırdık. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Türkiye'nin dört bir tarafına doğusundan batısına üniversiteleriyle, hastaneleriyle, barajlarıyla, fabrikalarıyla hiçbir ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayretiyle büyük yatırımlar yaptık. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Burada özellikle büyük acılar yaşatan, bize trilyonlarca kayıp verdiren terör örgütünün feshi sonrasında, terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa bunu Meclis elbette ki yapacaktır. Ama bunun adı 'barış yasası' olmaz, 'geçiş yasası' da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz? Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili ihtiyaç duyulan 'tasfiye yasaları' söz konusu olacaksa olur" dedi.

'TELEFON, İSPANYA'DA İNCELEME AŞAMASINDA'

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, "Soruşturma telefon incelemesiyle ilgili olarak devam ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Adalet Bakanları toplantısında İspanya Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bakanı, Adalet Bakanlığı'nda ziyaret etmiştim. Orada da konuyu teferruatlı bir şekilde anlatmıştık. İspanya'da bu telefonun çözümüyle ilgili çalışma yapılabileceğini öğrendik. Bu noktada görevlendirmeler yapılmıştı. Biz de telefonu görevlilerle birlikte gönderdik. Şu anda telefon, İspanya'da inceleme aşamasında. Son aldığımız bilgiye göre 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak. Daha önce yapılan delil tespitleri vardı. Dijital incelemeler vardı. Bir sonuca ulaşılamamıştı. Burada telefonun incelenmesiyle birlikte, telefonun çözülmesiyle beraber, konunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz" diye konuştu.