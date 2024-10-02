Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reform Strateji Belgesi önümüzdeki haftalarda açıklanacak

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reform Strateji Belgesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın adalete güven noktasında, ceza mevzuatımızla ilgili, ceza adalet sistemimizle ilgili yine son zamanlarda konuşulan özellikle 'cezasızlık' algısının ortadan kaldırılabilmesiyle ilgili önemli yenilikleri Yargı Reform Strateji Belgemizde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında hep beraber göreceğiz" dedi.

Ankara'da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının temeli törenle atıldı. Bakan Tunç, 2002'de 78 olan müstakil adalet binası sayısının bugün 366'ya yükseldiğini söyleyerek, "Dolayısıyla fiziki mekanların kapasitesinin artırılması konusunda kıyaslanmayacak derecede ilerleme sağlandı. 'İçinde adalet var mı' şeklinde bir takım dezenformasyon ve bir algı çalışması da gerçekleşiyor. Nicelik ve niteliğin artırılmasıyla ilgili çalışmalardan bahsettiğim halde tabii o kısım alınıp, farklı şekilde yansıtılmaya çalışılıyor. Özellikle bu mekanlarda bu adliye saraylarında adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabii ki ilk derecesi, istinafı ve temyizi; 3 dereceli bir sisteme sahibiz. İlk derecenin vermiş olduğu bir karar hatalı da olabiliyor. Zaten istinaf temyiz süreçleri bunun için var. İstisnai de olsa bu tür kararlar ortaya çıktığında hemen sosyal medyada, basında bir dezenformasyona, yargıyı yıpratmaya yönelik bir algı çalışmasına giriliyor. Bunu yapmamak lazım. Bu yargıyı yıpratan, adaletin yıpranmasına, devletin temelinin yıpranmasına neden olan bir husus. O nedenle hepimizin özellikle basın kuruluşlarımızın da bu konuda sorumlu davranması lazım. Elbette ki bu hatalı kararları en aza indirmek lazım. Bunun için mücadele ediyoruz. ve kaliteyi yakalamak lazım. Bu anlamda 25 bin hakim ve savcımız, yılda 12 milyon dosyada karar veriyorlar. Dolayısıyla bu kararların içerisinde kanunların farklı yorumlanmasından kaynaklanan birtakım tereddütler de ortaya çıkıyor. Sonrasında o 'yanlış' denilen karar istinaf sürecinde farklı değerlendirilebiliyor" diye konuştu.

'ACİL MECLİSE GÖNDERİLECEK KANUN TASLAKLARI OLACAK'

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin mevzuatını daha da geliştirdiklerini vurgulayan Bakan, Tunç, şunları söyledi:

"2009'da 1'inci reform belgemiz açıklanmıştı, 2015'te 2'nci, 2018'de 3'üncü, şimdi 4'üncüsünü inşallah önümüzdeki haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve orada özellikle 1 yıldan bu yana titiz bir çalışma sergiledik. Strateji Başkanlığımızın yürüttüğü ilk derecesinden istinafına, temyizden, yüksek yargısına varıncaya kadar tüm kademelerin görüşlerini aldık. Yine barolarımızın, avukatlarımızın, fakültelerimizin görüşlerini aldık. Karşılaştıkları problemleri bizlere iletmelerini istedik. Yargının hızlandırılması, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeden ve öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tesis edilmesi anlamında herkesin tekliflerini aldık. Vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. ve bu görüşler doğrultusunda kapsamlı bir 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' hazırlık çalışmalarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Barolar Birliği'yle de yine bir araya geleceğiz. Son değerlendirmelerimizi yapacağız. ve şu geçtiğimiz süreç içerisinde vatandaşlarımızın özellikle adalete güven noktasında ceza mevzuatımızla ilgili, ceza adalet sistemimizle ilgili yine son zamanlarda konuşulan özellikle 'cezasızlık' algısının ortadan kaldırılabilmesiyle ilgili önemli yenilikleri Yargı Reformu Strateji Belgemizde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında hep beraber göreceğiz."

Bakan Tunç, acil şekilde Meclise gönderilmesi gereken kanun taslakları olacağını belirterek, "Önümüzdeki süreçte bu yönde önemli çalışmaları, Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yasal düzenleme gerektiren çalışmaları Meclisimizin takdirlerine inşallah sunacağız. İdari uygulamaları da hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, beraberindekilerle butona basarak Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temelini attı.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasında, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı birimleri bulunacak. Zemin ve 4 kat olmak üzere, inşaat alanı 43 bin 695 metrekare olarak tasarlanan binada 147'si kapalı, 232'si açık olmak üzere toplam 379 araçlık otopark bulunacak.