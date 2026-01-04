Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Dış Politika Vurgusu: 'Uluslararası Hukuk ve Millet İradesi Esas Alınmalıdır'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin dış politikasının uluslararası hukuk ve millet iradesine dayandığını belirtilerek, bu prensiplere aykırı girişimlerin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası sistem gereksinimlerine dair duruşunu vurguladı ve CHP Genel Başkanı’nın açıklamalarını eleştirerek, Türkiye'nin dış politikasının köklü bir medeniyet ve ilkeli bir anlayışla şekillendiğini belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir. Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
