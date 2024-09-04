Bakan Tunç: TV programlarında parmak sallayarak hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen 'Adli Yıl Açılış Kokteyl' programına katıldı. Burada konuşan Tunç, yargı mensuplarına, hakim- savcılara ve avukatlara yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Şu anda bulunduğumuz mekan eski bir cezaevi. Ülkemizin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi. Bugüne kadar insan haklarına uygun olmayan, şartları artık eski Türkiye'yi andıran cezaevlerinin 394'ünü kapattık yerine 299 şartları insan haklarına daha uygun cezaevi açıldı. Sinop Cezaevi bunlardan biri. Ulucanlar, Diyarbakır bunlar artık birer kültür merkezi haline geldi. O acı hatıraların yaşandığı bir yerden bugün panellerin yapıldığı demokrasinin konuşulduğu kültürel etkinliklerin yapıldığı bu güzel mekanlara gelmiş olduk" diye konuştu.

'3 YIL SÜREN HAKİM- SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNE GEÇTİK'

Bakan Tunç, avukatlık sınavı ve hukuk mesleklerine giriş sınavı olarak uygulamaya başlayacaklarını ifade ederek, "29 Eylül'de ilk sınavı gerçekleştireceğiz. Artık hukuk fakültesi mezunu olmak avukatlık stajına başlayabilmek için yeterli olmayacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşlerimiz avukatlık stajına başvurabilecekler yine bu sınavı kazanan kardeşlerimiz hakim- savcı yardımcılığı sınavına başvurabilecekler. Hakim- savcı yardımcılığını da bu yıl uygulamaya koyduk. Bu aydan itibaren başladılar Hakim- savcı yardımcılarımız 1000 hakim- savcı yardımcımızın sınavlarını gerçekleştirmiştik. 2 yıl süren hakim- savcı adaylığı yerine artık 3 yıl süren hakim- savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Bunun bir yılı Adalet Akademisi'nde eğitimlerle geçecek. Orada gerçekleştirilecek ara sınavlarda kardeşlerimiz başarılı olmak durumunda. Bu genç kardeşlerimizin daha donanımlı olabilmesi için daha çok hizmet için avukatlarımızla ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Özellikle hukuk fakültesi sayısının son yıllarda artması ve bundan sonra artık yeni hukuk fakültesi kurulmaması, eğitim kalitesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu hedefimizi daha da yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALET SARAYI ANKARA'DA İNŞAA EDİLİYOR'

Ankara'da inşaatına başlanılan yeni adliye hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Avukatlarımızın özellikle uzun süredir beklediği konu Ankara'da yeni bir adalet sarayının yapımı. Geçen yıl adli yıl açılış töreninde bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Proje sayfaları devam etmişti. Yer çalışmaları devam etmişti ve bugün itibari ile Ankara Adalet Sarayımızın inşaatı başlamış durumda. Şu anda Sıhhiye'de, Dışkapı'da, Yenimahalle'de, Balgat'ta ikisi Söğütözü'nde olmak üzere 6-7 farklı yerde avukatlarımız adalet hizmeti için koşuşturuyorlar, duruşmalara yetişmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Ankara Adliyesi'nin tek çatı altında toplanması ile ilgili çalışmamızı inşallah 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'da inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tüm birimleriyle içerisinde 1107 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 399 adet duruşma salonu ve 2 bin 640 araç otoparkı ile hizmet verecek. Ankara Adliye Sarayı'nı inşallah 3 yıl gibi kısa süre içerisinde avukat meslektaşlarımıza, hakime savcılarınıza tüm yargı çalışanlarımıza, Ankaralı hemşehrilerimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde de temel atma törenini inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

'PARMAK SALLAMAKTAN YARGI ETKİLENMEZ'

Program sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt olarak şöyle konuştu:

"Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Görülmekte olan davaya yönelik sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz, o konuşmaların doğru olmadığını, uygunsuz olduğunu ifade etmek istiyoruz. İlk derece mahkemesinin kararını beğenmediğiniz zaman istinafa gider, savunmanızı verirsiniz. Avukatınız, kendiniz savunmanızı yaparsınız, yargı karar verir. Yine beğenmezsiniz bunun temyizi var. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek, parmakları kaldırarak 'Bu kararı veremezsiniz' ifadeler kullanmak hiçbir makama yakışmaz. Yargının tarafsızlığı çerçevesinde herkes gerekli itirazları hukuk içerisinde yapar. TV programlarında parmak sallayarak hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet gerektiğinde cevabı vermeyi bilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bunu dünkü konuşmasında ifade etti. Yargı kararlarının itiraz yeri bellidir. Hiçbir tehditten, parmak sallamaktan yargı etkilenmez."