Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nda Adaletin de Yüzyılı Olacak

Güncelleme:
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, hakim-savcı yardımcılılarıyla bir araya gelerek, "Sizler adaletin tecellisi yolunda Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak kişilersiniz. Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak inşallah. Bütün temennimiz; Türkiye'yi dünyada en güçlü ülkeler konumuna getirelim" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisinde eğitimleri devam eden 2'nci dönem hakim-savcı yardımcılarıyla 'Gelenekten Geleceğe Adalet Eğitimi' programında bir araya geldi. Hakim-savcı yardımcılarına hitap eden Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda inşa sürecinde genç hukukçulara büyük görev düştüğünü belirtti. Hakim-savcı yardımcılarının akademide ve adliyelerde edinecekleri tecrübelerle birlikte kürsüye daha güçlü şekilde çıkacaklarını belirten Bakan Tunç, "Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir" dedi.

'YARGIDA KALİTEYİ DAHA DA ARTIRACAKSINIZ'

Osmanlı'nın medeni kanunu Mecelle'de Ahmet Cevdet Paşa'nın hakimin özelliklerini nasıl saydığını anlatan Bakan Tunç, "Sizler adaletin tecellisi yolunda Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak kişilersiniz. Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak inşallah. Bütün temennimiz; Türkiye'yi dünyada en güçlü ülkeler konumuna getirelim. Sizlere güveniyoruz. Sizler yargıda kaliteyi daha da artıracaksınız. Adayların kurası kasım ayı gibi çekilecek. Artık bundan sonra akademide hep hakim-savcı yardımcılarımız olacak. Sizler de inşallah bu süreyi tamamladıktan sonra ülkemizin, milletimizin hizmetinde en güzel çalışmaları yapacaksınız" diye konuştu.

'FİZİKİ İMKANLAR KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK'

Bakan Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın da ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini kaydetti. Bakan Tunç, son 23 yılda temel kanunların değiştiğini belirterek, "Fiziki imkanlar konusunda da çok önemli mesafeler katettik. 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binamız var. 68 tane de yatırım programında olan var. Her hafta bir açılış, bir temel atma törenine giderek adliyelerimizin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Teknolojinin imkanlarını artırıyoruz. UYAP sistemimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yargıda fiziki imkanları geliştirmeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Tunç, "Tabii en önemlisi insan unsuru. Yani yargıda asıl karar verecek olan kürsüdeki hakimlerimiz, iddia makamı savcılarımız ve savunmayı temsil eden avukatlarımız. Özellikle hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yargı hizmetlerinin gecikmeksizin, öngörülebilir ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine yönelik önemli amaçlar ve hedefler olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, 11'inci Yargı Paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

HABER: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
