Bakan Tunç: "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te AK Parti teşkilatıyla buluştu. Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret ve toplantı için Gaziantep'e geldi. Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilatla buluştu. Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdiklerini söylerken, Türkiye yüzyılında arabulucu rolünü üstlenen güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini ifade etti.

"Eşini ve oğlunu depremde kaybeden il başkanımız canla başla çalışıyor"

Bakan Tunç, kendiside depremzede olan ve depremde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetine başsağlığı dileyerek, "6 şubat depremleri dünya tarihinin en büyük depremidir. Görülmemiş büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün birimleri canla başla 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içerisindedir. Tabi giden canlarımız oldu. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başta il başkanımız olmak üzere depremde hayatını kaybeden tüm Gaziantepli hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. İl başkanımız da büyük acı yaşadı. Kıymetli eşini oğlunu depremde kaybetti. O acıya rağmen hem Gaziantep'in problemlerini çözmeye çalışıyor ben kendisine hem başsağlığı diliyorum hem de teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu yaralar sarılacak. Gaziantep ekonomisiyle, turizmi ile sporu her şeyiyle Türkiye'nin gözbebeğidir. İnşallah deprem yaralarını sararak Gaziantep emin adımlarla yoluna devam edecektir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen başarılara imza attık"

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanının liderliğinde tarihe geçen başarılara imza attıklarını belirterek, "Aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. 21 yıllık bir geçmişimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen başarılara imza attık. Dünya siyaset tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Milletimiz önüne konulan her sandıkta AK Parti dedi Cumhurbaşkanı dedi, Cumhur ittifakı dedi. Gerçekten tarihe geçen bir başarı sağladık. Bu başarının sebebi milletimizdir. Milletimiz, O siyasi krizler, siyasetçiye güvenin yitirildiği, o olumsuz tablonun vesayetçi anlayışın güçlendiği, 28 Şubatları yaşadığımız o karanlık günlerden çıkış olarak AK Parti ışığını yakmakta buldu. Bu ışığımızı söndürmek isteyenler oldu ama başarılı olamadılar. Milletimiz buna müsaade etmedi. Hem fiziki hem ekonomi alanda ülkemiz 21 yılda çok mesafe kaydetti. İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Önümüzdeki süreçte yine önce insan diyeceğiz. İnsanımıza eğitimden sağlığa sosyal politikalardan kültüre, spora varıncaya kadar her alanda güçlendireceğiz. Aileyi güçlendirmemiz lazımdır. 21 yılda yaptığımızın üzerine milletimizin desteğiyle üstüne daha fazla koymaya devam edeceğiz. Her konuda bağımsız Türkiye hamlesi kesintisiz yeni dönemde de devam edecek. Ülkemizi terörden arındırılmış şekilde yolunuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında arabulucu rolünü üstlenen güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Teşkilatımızın rolü çok önemlidir. Buralara sizlerle geldik. Sizin emeğiniz çoktur. Onun için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı olarak da biz bu Türkiye yüzyılına tüm kadromuzla hazırız"

Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Deprem sonrası AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı olarak deprem mağdurlarına destek olmak için 'deprem komisyonu' kurduk. Bu çalışmayla depremzedelerin hukuki sorunlarını ücretsiz takip etmek adına hizmet veriyoruz. Türkiye anayasasında belirtildiği gibi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Geride bıraktığımız 21 yıl içerisinde ülkemizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek için insan hak ve hürriyetleri, kadın hakları, çocuk hakları, adalet sisteminin geliştirilmesi gibi konularda önemli reformlara imza atıldı. Maalesef darbe ikliminde hazırlanmış olan 1982 anayasası hala iklimini devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hukukun üstünlüğünü esas alan sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasayı ve buna dair hazırlamış girişimlerin de elbet bir gün karşılığı olacaktır. Bu konuda sahip olduğumuz umudumuzu koruyoruz. En kısa sürede Türkiye'nin Türkiye yüzyılına yakışacak bir anayasaya kavuşmasını sizlerin öncülüğünde hedefliyoruz. Türkiye artık dünyanın yeniden şekillenen siyasi ve ekonomik yönetim yapısında dışlamaya kimsenin gücünün yetmeyeceği kadar önemli bir aktör haline gelmiştir. Ülkemizdeki herkesin, her kurumun, her bireyin kendisini yeni Türkiye'ye göre ayarlaması gerekmektedir. AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı olarak da biz bu Türkiye yüzyılına tüm kadromuzla hazırız" diye konuştu.