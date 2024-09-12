Bakan Tunç'tan 12 Eylül Darbesine Lanet: "Demokrasi tarihimize kara bir leke"

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Tunç, "Demokrasiyi ve hukuk sistemini askıya almaya çalışan, insanlık suçu olan darbeler, ülkemize ve milletimize ihanettir. Millet iradesini yok sayan, milletimizi birbirine kırdıran 12 Eylül darbesini her zaman utançla hatırlayacak, hiçbir zaman unutmayacağız. Hukukun üstünlüğünden ve adaletten ayrılmadan, yaşadığımız acı olaylardan ders çıkararak demokrasimizin standartlarını yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin önünü açmayı sürdüreceğiz. Daima milli iradenin ve demokrasinin yanında yer alacak, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız. Ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz. Devletimize husumet besleyen mihraklarla, vesayet özlemi çekenlerin kirli senaryolarına figüranlık edenlerle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin desteğiyle, bir daha yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların ve 15 Temmuz'ların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bir kez daha tüm darbeleri ve vesayetçi zihniyeti kınıyor; haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.