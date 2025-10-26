Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye Hedefine Yakınız

Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye Hedefine Yakınız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin etkinliğini artıracağını ve kalkınmaya odaklanacağını ifade etti. Bakan Tunç, TBMM bünyesindeki komisyonda terörle mücadele sürecini milletvekilleriyle paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca, ekonominin büyümesi ve toplumsal refah için kararlılıkla adımlar atacaklarını vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil, bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle 'Terörsüz Türkiye' idealimize her zamankinden daha yakınız. TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır. Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir" dedi.

'TÜRKİYE, ENERJİSİNİ KALKINMAYA VE YATIRIMA HARCAYACAK'

Bakan Tunç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.