Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye Hedefine Yakınız

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil, bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle 'Terörsüz Türkiye' idealimize her zamankinden daha yakınız. TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır. Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir" dedi.

'TÜRKİYE, ENERJİSİNİ KALKINMAYA VE YATIRIMA HARCAYACAK'

Bakan Tunç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."