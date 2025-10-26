Haberler

Bakan Tunç: "Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili paylaşım yaptı. Tunç, 'Terörsüz Türkiye' idealine her zamankinden daha yakın olunduğunu belirterek, gelecek nesillere daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edileceğini ifade etti. Aynı zamanda Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacak ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceklerini belirtti.

"Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle 'Terörsüz Türkiye' idealimize her zamankinden daha yakınız. TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır. Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir."

'Terörsüz Türkiye' ile ülke geleceğine değinen Tunç, "Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta oynayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.