Bakan Tunç'tan kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır" dedi.

ANKARA, -