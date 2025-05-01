Bakan Tunç'tan CHP'nin Otobüs Şoförüne Yönelik İddialara Cevap

Bakan Tunç: Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği' şeklindeki iddialar büyük bir yalandır. CHP otobüsünü kullanan sürücü G.G. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika