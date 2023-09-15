Bakan Tunç'tan AP raporuna tepki: "Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok" -Bakan Tunç: -"Birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlanan bizim için hiçbir değeri olmayan temelsiz, objektif olmayan bir rapor yayınlandı" -"Kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör...

Bakan Tunç'tan AP raporuna tepki: "Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok"

-Bakan Tunç:

-"Birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlanan bizim için hiçbir değeri olmayan temelsiz, objektif olmayan bir rapor yayınlandı"

-"Kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör örgütlerine o gösteri alanlarını açanlar öncelikle kendilerine bakması lazım"

"O PKK paçavralarıyla propagandalara müsaade edenler, oralarda Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara müsaade edenler öncelikle onlardır"

- "Türkiye 21 yılda demokraside daha güçlü hale geldi"

ZONGULDAK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporuna tepki göstererek, "Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok. Türkiye gerçekleri o değil. Maalesef birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlanan bizim için hiçbir değeri olmayan temelsiz, objektif olmayan bir rapor yayınlandı." dedi.

Bir dizi ziyaretler için geldiği Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ta memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakan Tuç," AK Parti Zonguldak teşkilatımızı, tüm ilçe beldeleriyle beraber, köy teşkilatlarıyla beraber kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiğiniz başarıdan, destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yüz yılının başlamasındaki katkınızda öncelikle Zonguldaklı hemşehrilerimize ve siz değerli teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Yeni kabinenin 3 aydan bu yana Cumhurbaşkanının liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ikinci döneminde çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, "21 yıldan bu yana iktidarda olan bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti gerçek tarihinde görülmemiş bir başarı. Hatta dünya siyaset tarihinde de görülmemiş başarıyı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ve şimdi de Cumhur İttifakı olarak gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. 21 yılda Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken, altyapı yatırımlarını gerçekleştirirken, dünyanın en büyük projelerini, havaalanlarını, hızlı trenlerini, enerji projelerini, üniversitelerini, toplu konut hamlelerini, tünellerini, köprülerini yaparken diğer yandan da ülkemizin özellikle demokratikleşmesini ve demokrasinin standartlarını daha yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olduk. Türkiye'de 21 yılda demokrasi daha güçlü hale geldi. İnsan hak ve özgürlüklerinin önünde engelleri birer birer kaldırdık. Nice yasakları ortadan kaldırdı. Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok"

Önceki gün Avrupa Parlamentosunda 2022 raporu yayınlandığını ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edildiğini de dile getiren Tunç, " Şimdi içerisindeki ifadelere baktığımız zaman Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok. Türkiye gerçekleri o değil. Maalesef birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlanan bizim için hiçbir değeri olmayan temelsiz, objektif olmayan bir rapor yayınlandı. Raporda diyor ki, 'Türkiye hukukun üstünlüğünde geriye gidiyor. İşte yargı bağımsızlığı yok.' Ne demek? Türkiye hukukun üstünlüğünde ileri gitmeye devam ediyor ve Türkiye milletiyle beraber özellikle demokrasi mücadelesini 15 Temmuz'da insan hakları mücadelesinin nasıl verildiğini bütün dünyaya gösteren bir ülke. Milletiyle beraber, lideriyle beraber. Bundan sonra da yine Demokrasinin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirdi. Yasamayı daha da güçlendirdik, yargısı tarafsız, yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla uygulandığı bir ülke olarak hem adalet alanının hem yargı ve hukuk alanında hem de milletimizin refahını daha da arttırma anlamında çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Biz milletimizin huzuru için, milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Ama maalesef kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör örgütlerine o gösteri alanlarını açanlar öncelikle kendilerine bakması lazım. O PKK paçavralarıyla propagandalara müsaade edenler, oralarda Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara müsaade edenler öncelikle onlar hukuka saygılı olması lazım. Onlardan alacağımız ders yok. Biz milletimizin huzuru, güvenliği ve onların hakkı için, onların hakkını korumak için gece gündüz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Hükümet olarak yatırımları hız kesmeden devam edeceklerini ve birinci önceliklerinin 6 Şubat'ta yaşanan depremde yıkılan 11 vilayeti ayağa kaldırmak olduğunu da kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

" Hükümet olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Dün deprem bölgesindeydik. Oralardaki çalışmaları, özellikle Bakanlığımıza ait yargı hizmetleriyle ilgili bir aksama olmaması için gerekli çalıştayları yaptık. Deprem sonrasında da ziyaret ettik ve oradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah bir yıl gibi kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Yine insanımızı güçlendirecek projelere adım atmaya devam edeceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanı güçlendireceğiz ki eğitimden, sağlığa, sosyal politikalara ve aileyi güçlendirmiş olacağız. Toplumu güçlendirmiş olacağız. İşte güçlü devlet olmanın yolu da buradan geçiyor ve istikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. İşte doğal gaz geliyorsa, enerjide bağımsız, Gabar'da teröristlerden temizlediğimiz alanlarda petrol var, bunun yanında nükleer enerji, enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız ve dış politikada hakkaniyetli, dengeli, ara bulucu rolü üstlenen Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz."