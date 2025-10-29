Haberler

Bakan Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh; birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tunç mesajında, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü aziz milletimizle birlikte büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh; birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde demokrasiden adalete, eğitimden savunma sanayiine kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bugün bölgesinde istikrarın, dünyada adaletin ve vicdanın sesi haline gelmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak; gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz" dedi.

Türkiye yüzyılı vizyonuyla her alanda kalkınan, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Tunç, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

