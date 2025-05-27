Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs mesajı: 'Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum'

Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs mesajı: 'Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum'
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir. Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, aziz milletimizin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET ANIYORUM'

Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınıyorum. 'Yeter söz milletindir' diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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