Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almalıdır'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik başlattığı saldırıların 2'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tam 2 yıldır işgalci İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acı nedeniyle yüreğimiz parçalanmaktadır. En temel insan haklarını yok sayan İsrail, geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Gazze'de soykırım yapmaya devam etmektedir. Gazze'de yaşanan vahşet, insanlığın kara lekesi ve vicdanların ortak yarasıdır. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlık vicdanı sokaklara taşırken, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağız. Daha adil bir dünya mümkündür şiarıyla her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunacak; bebek katili İsrailli yetkililerin hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimize devam edeceğiz. Barbar İsrail'in hain saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.