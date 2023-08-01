Bakan Tunç: "Son yüzyılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu"

Türkiye'nin 21 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her alanda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ileriye taşıdık. Bu nedenle milletimiz Ak Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Her zaman da desteğini gösterdi. Son yüzyılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için dün Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un programları sürüyor. Bakan Tunç bu çerçevede AK Parti İl Başkanlığına geçti. Partililerle bir araya gelen Tunç, ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 21 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldığını aktaran Bakan Yılmaz Tunç, "Her alanda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ileriye taşıdık. Bu nedenle milletimiz AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Her zaman da desteğini gösterdi. Biz de AK kadrolar olarak, milletimizin bu görevine layık olabilmenin gayreti içerisinde çalıştık ve devam ediyoruz. Tabi ki bizim en öncelikli hedefimiz deprem bölgesinde zarar uğrayan illerimizi yeninde ayağa kaldırmaktır. Gözümüz hep deprem bölgesinde. Hem gelerek hem de yapılabilecek çalışmaları koordine ederek bunları gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz depremde zarara uğrayan illerimizi yeninde ayağa kaldırmak, inşa etmek ve yaralarını sarmaktır. 50 bin canımızı kaybettik. Bundan sonra bu tür afetlerle karşılaştığımızda canlarımızı kaybetmemek için afet riskine karşın dayanıklı şehirler üretmenin plan ve programlarını yapan bir hükümetimiz var" diye konuştu.

"Son yüzyılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu"

Türkiye yüzyılının artık başladığını vurgulayan Bakan Tunç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık. 100 yılı geride bıraktık. Bu 100 yıllık süreç içerisinde inişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Son yüzyılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. Sizler ise buna vesile oldunuz. 21 yılda insanımızı, ailemizi ve toplumuzu güçlendirdik. Şimdi yeni hedefimiz daha da ileriye taşımak. Hep önce insan dedik. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum ve devlet güçlü olsun. O nedenle insanımızı eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Yeni kabinemizde inşallah bu hedefleri hükümet programı çerçevesi içerisinde, yasaması, milletvekilleri, yerel yönetimiyle beraber bunu gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

"Zorlukları milletimizin desteği ile aştık ve bugünlere geldi"

Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kaldırmaya devam edeceklerini aktaran Tunç, " Türkiye'yi enerjide ve savunma sanayinde bağımsız güçlü bir ülke yapmanın yoluna devam edeceğiz. Türkiye demokrasiden insan haklarından vazgeçmiş değil. Bu anlamda özellikle demokrasi çıtasını daha da yükseklere taşımanın gayretleri içerisindeyiz. Demokrasimize müdahaleler oldu. Maalesef hain girişimlerle karşı karşıya kaldık. 367 krizi, parti kapatma davaları, gezi olayları, 17-25 yargı darbesi girişimi, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Tüm bu zorlukları milletimizin desteği ile aştık ve bugünlere geldik. Bundan sonrada demokrasiye kast etmek isteyenlere millerimizle birlikte dimdik duracağız. Yine insan hak ve özgürlüklerini hep genişlettik. Özgürlük ortamını artırdık. Bundan sonrada insan hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenlerin hep karşısında olacağız" diye konuştu.

"Dış politikada dünyanın takdirini kazanıyoruz"

Vatandaşların en geniş anlamda temel hak ve hürriyetlerden yararlanması sağlamaya çalışacaklarını belirten Tunç, "Dış politikada güçlü, dirayetli, hakkaniyetli, adaletli uygulamalarımızla dünyanın takdirini kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımız dünyada artık savaşan ülkeler arasındaki arabulucuğu yapmak için müracaat edilen bir lider konumdadır. Güçlü Türkiye cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada daima adaleti, hakkaniyeti ve mazlumu savunan tavrıyla Türkiye eksenini oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hızlı karar alan ve uygulayan, yasaması ile yürütmesi millet tarafından doğrudan seçilen, yargısı bağımsız ve tarafsız bir ülkeyiz. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı, cumhuriyeti güçlendiren yeni yönetim sistemimiz ile geriye bakmadan daima ileriye gidiyoruz. Parlamenter sistemin sıkıntıları bu milletimiz çok çekti. O sistem krizler üreten bir sistemdi. O krizler yüzünden milletin fakirleştiği dönemler, ekonomik ve siyasi krizlerin, anarşini, darbelerin olduğu o dönemleri yaşayan milletimiz artık o defteri kapattı. Sistem tartışmalarına son verdi. Bu ülke istikrar ve huzur içerisinde kalkınmasını sürdürmeye devam edecek. Terörden arınmış, kadına şiddetin olmadığı bir Türkiye, terörün her türlüsü ile kararlılıktan hiç vazgeçmeyen bir Türkiye, çocukların ve ailenin korunması noktasında hassas olan bir yönetim ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'a ziyaretinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. - ELAZIĞ