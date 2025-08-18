Bakan Tunç: Şiddet asla kabul edilemez

Bakan Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının engellenmesi için Türk Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tunç: Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

