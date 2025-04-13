Bakan Tunç: 'Savunma Hakkının Kısıtlandığı' İddiaları Gerçek Dışı

Bakan Tunç: İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri ile ilgili ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler gerçek dışıdır.