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Bakan Tunç: 'Savunma Hakkının Kısıtlandığı' İddiaları Gerçek Dışı

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Bakan Tunç, İBB yöneticileri dahil olmak üzere, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri hakkında yürütülen soruşturmaların gerçek dışı olduğunu belirtti. 'Savunma hakkının kısıtlandığı' iddialarını reddetti.

Bakan Tunç: İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri ile ilgili ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler gerçek dışıdır.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
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