Bakan Tunç: Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Olay tüm boyutlarıyla çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle, terörün her çeşidiyle mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz hiçbir zaman eksilmeyecek. Bizim hedefimiz; ülkemizde terörün kökü kazınıncaya, arka plandaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadeleyi sürdürmektir" dedi.

Bakan Tunç, Ankara'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde 'Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi'ni (ACEP) tanıttı. Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında şu anda 60 bin 473 hükümlü ve tutuklunun aktif öğrenci olduğunu söyledi. Ceza infaz kurumlarında dijitalleşmenin örneklerinden birinin de ACEP projesi olduğunu söyleyen Tunç, bu projenin dünyaya örnek gösterilecek ölçekte olduğunu belirtti. Tunç, yapay zekayı ACEP ve diğer projelerle uygulamanın gayreti içinde olduklarını belirterek, "Ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu dijital dönüşümün, bir zamanların eski Türkiye'sini çağrıştıran Bayrampaşa ve Ulucanlar Cezaevlerinde hayata geçirilmesi elbette tahayyül edilemezdi. Dolayısıyla bu dönüşüm, Türkiye'de ceza infaz kurumlarının geçirdiği reform sürecinin önemli bir göstergesini oluşturmaktadır. Bakanlığımızın, 'Yargı ve Kamu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflerinden birisi de dijital dönüşümün önemli bir parçasını oluşturan ACEP'tir. Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında; görüntülü görüşme, bakanlıkla iletişim ve e-doktor uygulaması gibi daha önce hiç yapılmamış uygulamaların da bugün itibarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Cezaevlerindeki yükümlü ve tutuklularımız bu görüntülü görüşmelerle, belli bir süre ve küçük de olsa bir ücret karşılığında aileleriyle görüşebiliyorlar. Aynı zamanda diğer şikayetleriyle ilgili olarak da Bakanlık birimlerimize doğrudan görüşebiliyorlar. Bu uygulamaların yanında dijital sayım, dilekçe yönetimi, kantin siparişi ve çevrimiçi ödeme, kütüphane kitap talebi, e-mektup uygulamaları da projenin içerdiği diğer uygulamalar" açıklamasında bulundu.

'120 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ GÖRÜŞME YAPILDI'

Bu uygulamayla, tutuklu ve hükümlülerin dış dünyayla iletişimlerinin güçlendiğini söyleyen Tunç, "Sistemin kurulumlarının yapıldığı kurumlarda, bugüne dek sistemden istifade eden yaklaşık 500 bin hükümlü ile 800 bin civarında hükümlü yakını tarafından gerçekleştirilen 120 milyona yakın görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin; eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyoruz. Bu imkanın insani olduğu kadar hükümlülerin rehabilitasyonuna ve suçtan uzak durmalarına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu uygulamamızda, hükümlü ve tutuklular odalarında kurulu bulunan sistem marifetiyle, herhangi bir personele ihtiyaç duymaksızın ve bir denetime tabi olmadan Bakanlığımıza doğrudan sesli, görüntülü veya yazılı olarak şikayet ve önerilerini iletebilecektir. Bu uygulama, ceza infaz sisteminin geldiği öz güveni göstermenin yanında, insan haklarının korunması konusunda dünyada eşi olmayan önemli bir güvence sağlamaktadır" dedi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Projenin içinde barındırdığı e-doktor uygulamasıyla hükümlülerin uzaktan muayene ve tedavi edileceğini belirten Tunç, "Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir işbirliği yapıyoruz. Gelinen aşama ACEP, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve Sağlık Bakanlığı'nın sistemleri arasında gerekli entegrasyonlar tamamlandı, pilot uygulamaları da başladı. Projenin hayata geçmesiyle, ceza infaz kurumlarında iş yükü azalmakta, dinamik güvenlik artmakta, insan hakkı ihlali iddiaları mesnetini kaybetmektedir. Uygulamalarda şeffaflık, hükümlülerin psikososyal gelişimine katkı ve önemli ölçüde mali tasarruf sağlanmaktadır. Proje hem finansal yapısıyla, hem de teknik altyapısıyla tümüyle yerli ve milli bir proje olup, Türk mühendis ve çalışanlarının bir eseridir" diye konuştu.

Tunç ayrıca, ACEP'in, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği tarafından 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando şehrinde düzenlenen kongrede, 'Yeniden Suç İşlemenin Önlenmesi' kategorisinde en iyi proje seçilerek mükemmeliyet ödülüne layık görüldüğünü de hatırlattı.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırı girişimine yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz, canlı bomba eylemini gerçekleştiren teröristlerden birisi bombayı patlatıp parçalandı. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklama yapılacak. Olay tüm boyutlarıyla çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle, terörün her çeşidiyle mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz hiçbir zaman eksilmeyecek. Bizim hedefimiz, ülkemizde terörün kökü kazınıncaya, arka plandaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadeleyi sürdürmektir. Adli soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" dedi.