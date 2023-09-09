Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı ziyaretleri kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Şubesi 4'üncü İl Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, gençlere imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini TEKNOFEST ile gösterdiklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda hızımızı daha da artıracağız.

Bakan Tunç Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı ziyaretleri kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Şubesi 4'üncü İl Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Sonunda gençlerimizle buluştuk. TÜGVA'nın kongresinde sizlerle birlikte olmaktan çok daha mutlu olduk. Çünkü sizler geleceğimizsiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın gençliğisiniz. Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin omuzlarında inşa edilecek. 2023 hedefini koyarken Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan 22 yıl önce 2023 hedefini koymuştu. 2023 için söz verdiğimiz hedeflerin tamamını yakaladık dedi.

'GENÇLERİMİZE İMKAN SAĞLANDIĞINDA NELER BAŞARDIKLARINI TEKNOFEST'TE GÖRDÜK'

Bakan Tunç, gençlere imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini TEKNOFEST ile gösterdiklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda hızımızı daha da artıracağız. 21 yılın üzerine daha fazlasını koyacağız. Bunu gençlerimizle başaracağız. Gençlerimiz bunu başaracak güçte. Gençlerimize yeter ki imkan sağlayalım. Gençlerimize imkan sağlandığında neleri başardığını geçen hafta Ankara'da TEKNOFEST'i ziyaret ederek gördük. TEKNOFEST gençliği dediğimizde birileri hala Z kuşağı veya harflerle tarif etmeye çalışıyor diye konuştu. (DHA)