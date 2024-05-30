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Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı paylaşımda İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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